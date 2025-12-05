Οργίλες αντιδράσεις καταγράφονται στο διαμέρισμα Χρυσοχούς μετά τις θέσεις του επίτιμου προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριου Κουλούμα, ότι η περιοχή δεν χρειάζεται νέο νοσοκομείο, αλλά αναβάθμιση του υφιστάμενου. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για ανακριβείς και εσφαλμένες δηλώσεις που παρουσιάζουν μιαν εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, την οποία βιώνουν οι κάτοικοι της Πόλης Χρυσοχούς, οι επαγγελματίες υγείας και όσοι έχουν περάσει έστω μία φορά από το υφιστάμενο νοσοκομείο.

Ο κ. Κουλούμας με ανοιχτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη υποστήριξε ότι η ρεαλιστική και άμεση λύση για το θέμα της δημόσιας υγείας στην ακριτική αυτή περιοχή, είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, χαρακτηρίζοντας την ως λύση που ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, διασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια, είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμη, και μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξήγγειλε σε εκδήλωση στην Πόλη Χρυσοχούς την ανέγερση νέου, σύγχρονου νοσοκομείου στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ ωστόσο υποστηρίζει ότι το υφιστάμενο νοσοκομείο, παρέχει σημαντικό φάσμα υπηρεσιών εντός του δικτύου του ΟΚΥπΥ, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Υποστηρίζει δε, ότι παρά την καλή λειτουργία του, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς, όπως οι μόλις 11 κλίνες νοσηλείας, η περιορισμένη κτηριακή και λειτουργική υποδομή και η ανάγκη σύγχρονου εξοπλισμού και καλύτερων χώρων εργασίας για προσωπικό και ασθενείς.

Οι αναβαθμίσεις είναι αναπόφευκτες, ακόμη και αν ληφθεί απόφαση για νέο νοσοκομείο, αναφέρει ο κ. Κουλούμας, προειδοποιώντας ότι οι διαδικασίες μελέτης, ωρίμανσης, αδειοδότησης και ανέγερσης νέου νοσοκομείου είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, ενώ και η στελέχωση νέων νοσοκομείων, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Απαντώντας στα όσα αναφέρει στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Κουλούμας, η δημοτική Αρχή Πόλης Χρυσοχούς κάνει λόγο για θέσεις επιπόλαιες, ανεπαρκώς τεκμηριωμένες και εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο κ. Κουλούμας δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο και κανένα δικαίωμα να εκφέρει άποψη για το αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς ως προς την παροχή σωστής και ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης, τονίζει ο δήμος στην ανακοίνωσή του.