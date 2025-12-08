Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς παραμένει σε επιφυλακή μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις της Κυριακής, με πλημμυρισμένα υπόγεια και υποστατικά, κλείσιμο δρόμων και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης.

Οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν σε όλη την επαρχία Πάφου καθόλη την διάρκεια της νύχτας ενώ συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα.

Από την συσσώρευση νερού έκλεισε την Κυριακή ο δρόμος Λατσιού-Πόλης Χρυσοχούς, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Επίσης, συσσώρευση νερού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και στη λεωφόρος Μαρίου-Αρσινόης, στην Πόλη Χρυσοχούς.

Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος της Πόλης Γιώτης Παπαχριστοφή αναφέρει πως επισκέφτηκε από την πρώτη στιγμή τις πλημμυρισμένες περιοχές, σημειώνοντας πως «χάρη στη συλλογική προσπάθεια, τα περισσότερα προβλήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό».

Τα συνεργεία του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης και σήμερα, δήλωσε, με στόχο την πλήρη επαναφορά της ομαλότητας και την προστασία των δημοτών και των περιουσιών τους.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, προσθέτει ο κ. Παπαχριστοφή, θα παραμείνει σε επιφυλακή και σε στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν περαιτέρω ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Στο έργο αντιμετώπισης της χθεσινής κατάστασης, συνέχισε, συνέδραμαν και ιδιώτες που διέθεσαν εκσκαφείς και άλλο εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Ο κ. Παπαχριστοφή εξέφρασε τις ευχαριστίες του στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη συνεργασία, την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό, καθώς και στα συνεργεία του Δήμου και το εργατικό προσωπικό, που εργάστηκαν αδιάκοπα, όπως λέει, κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Σημειώνεται πως την Κυριακή έγινε και μερική ανάκληση προσωπικού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΚΥΠΕ