Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης νέων χειριστών Υδραυλικής, Τηλεσκοπικής Πλατφόρμας, από αύριο Τετάρτη 10 έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 07:30 και 14:00, θα διεξάγεται πρακτική εκπαίδευση σε εγκαταλελειμμένο, πολυώροφο κτήριο στην περιοχή Λιμανιού Λάρνακας.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες, και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.