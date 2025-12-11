Αγνώριστη έγινε η Λαϊκή Αγορά Δερύνειας, η οποία απέκτησε σύγχρονο πρόσωπο και ετοιμάζεται να υποδεχθεί παραγωγούς και κοινό. Η πρώτη μέρα λειτουργίας της θα είναι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η 27η Δεκεμβρίου.

Το πανέμορφο έργο, που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς της ακριτικής περιοχής, αποτελούσε αίτημα του μέχρι πρότινος Δήμου Δερύνειας για πολλά χρόνια. Στην ουσία πρόκειται για πλήρη ανακατασκευή της παλιάς λαϊκής αγοράς, η οποία λειτούργησε το 2013. Το έργο, κόστους €1.5 εκατ., ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και θα παραδοθεί με λίγους μήνες καθυστέρηση.



Ο σχεδιασμός προέβλεπε κατασκευή εξωτερικού χώρου αγοράς με μεταλλικά́ στέγαστρα και βρύσες, πλατεία, καφενείο με καλυμμένο εξωτερικό χώρο, χώρους υγιεινής, καθώς και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και ποδηλάτων.

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε σύγχρονος παιδότοπος, έγινε τοπιοτέχνηση του χώρου με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, ενώ τοποθετήθηκε και σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων.



Η Λαϊκή Αγορά Δερύνειας θα διαθέτει 50 πάγκους, στους οποίους θα πωλούνται λαχανικά, φρούτα, φθαρτά, σαλιγκάρια, ψάρια, μεταποιημένα και βιολογικά προϊόντα, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί, λουλούδια και συσκευασμένα κρέατα, όπως λουκάνικα και χοιρομέρι, χαλλούμια και τραχανάς, τα οποία δεν έχουν εμπορική επωνυμία.

Ο στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της παροχής βασικών υπηρεσιών, η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, καθώς και η στήριξη των παραγωγών.

Το έργο της Λαϊκής Αγοράς Δερύνειας εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.