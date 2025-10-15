Υπογράφηκε σήμερα το συμβόλαιο για την ανέγερση της Αίθουσας Πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερύνειας, ένα έργο-ορόσημο για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας. Το συμβόλαιο υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Γιώργου Νικολέττου και του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors and Developers Ltd, Γιαννάκη Ιωάννου.

Το έργο, αξίας €5.096.050 πλέον ΦΠΑ, σηματοδοτεί μια σημαντική επένδυση στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα και τη ζωή των πολιτών σε πολλαπλά επίπεδα.

Πολιτιστικός πυρήνας και σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων

Η νέα Αίθουσα θα αποτελέσει κέντρο πολιτιστικής δημιουργίας και έκφρασης, ικανό να φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις και συνέδρια.

Με θέατρο 450 θέσεων και συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 500 ατόμων, το έργο φιλοδοξεί να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, ενώ θα διαθέτει χώρο στάθμευσης για 140 οχήματα.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Ferreos Architect υπογράφει τη μελέτη του έργου, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021–2027” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινωνικός ρόλος και προσβασιμότητα

Η Αίθουσα Πολιτισμού και Συνεδριακό Κέντρο θα λειτουργεί και ως χώρος κοινωνικής συμμετοχής και διαλόγου, προωθώντας τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια.

Το κτήριο έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στις αρχές της προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, νέους και ευάλωτες ομάδες.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, δήλωσε ότι η υπογραφή των συμβολαίων «σηματοδοτεί την έναρξη ενός οράματος που θα αλλάξει τον πολιτιστικό και κοινωνικό χάρτη της περιοχής, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, παιδείας και δημιουργίας, αντάξιο της ιστορίας και του μέλλοντος του τόπου μας».

Ο Δήμος ευχαρίστησε τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών και τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στην υλοποίηση του έργου.