Την αναβάθμιση του Ιακώβειου Γυμναστηρίου αποφάσισαν ο Δήμος Πάφου και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα γραφεία του ΚΟΑ.

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια των επαφών που είχαν οι δύο πλευρές τον Νοέμβριο στο Δημαρχείο Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑ, πέραν της αναβάθμισης του ιστορικού γυμναστηρίου, αποφασίστηκε επίσης ότι ο ΚΟΑ θα αναλάβει από την 1η Φεβρουαρίου 2026 τη διαχείριση του Κολυμβητηρίου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».

Παράλληλα, ο Οργανισμός θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή υπαίθριου γυμναστηρίου καλλισθενικής γυμναστικής στην περιοχή ΣΟΔΑΠ. Στο ίδιο πλαίσιο, θα καλύψει το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών, όπως γήπεδα αντισφαίρισης και καλαθόσφαιρας.

Κατά τη συζήτηση τέθηκε και ο σχεδιασμός για ανέγερση αίθουσας αθλοπαιδιών στον υπό ανάπτυξη χώρο όπου προβλέπεται η κατασκευή νέου Δημοτικού και Γυμνασίου. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η αίθουσα θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της εκπαίδευσης όσο και του κοινού, ενώ θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για τον αθλητικό τουρισμό.

ΚΥΠΕ