Όσο κι εάν ακούγεται απίστευτο ανεγκέφαλοι οδηγοί, στην προσπάθειά τους να μην πληρώσουν τα νέα δημοτικά τέλη στάθμευσης, πήραν φόρα με τα οχήματά τους και κτύπησαν τις μπάρες στον χώρο στάθμευσης Μακένζι, προκαλώντας κακόβουλες ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews οι κάμερες κατέγραψαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ένα διπλοκάμπινο και ένα σαλούν αυτοκίνητο να κτυπούν στα σημεία ελέγχου του έξυπνου συστήματος στάθμευσης, που τέθηκε σε λειτουργία αρχές Δεκεμβρίου. Ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται να προβεί σε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

Μέσω ανακοίνωσης ο Δήμος Λάρνακας ανέφερε πως τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στο δημοτικό χώρο στάθμευσης Μακένζι, προκαλώντας ζημιές σε δημοτική περιουσία και δυσλειτουργία των συστημάτων που εξυπηρετούν καθημερινά τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης. «Ο Δήμος Λάρνακας καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειες αυτές και ενημερώνει ότι θα προβαίνει σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για κάθε παρόμοιο περιστατικό. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης ελέγχονται και επιτηρούνται μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, και κάθε παράνομη ενέργεια καταγράφεται», σημειώνει στην ανακοίνωση. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων μήκους άνω των πέντε μέτρων στους συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης, καθώς η μη τήρηση του κανονισμού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στις εγκαταστάσεις και στα συστήματα λειτουργίας τους.

Ο Δήμος καλεί το κοινό να επιδεικνύει σεβασμό στη δημοτική περιουσία, η οποία έχει δημιουργηθεί, όπως αναφέρει, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών. «Ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χώρων στάθμευσης και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους», σημειώνεται.