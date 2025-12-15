Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει το κοινό ότι, μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της με στόχο την ετοιμότητα, αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., θα διεξαχθεί άσκηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στις εγκαταστάσεις VΤΤV στο Βασιλικό, από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Βασιλικού και Ορόκλινης «Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου».

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.