Σε πλήρη εξέλιξη είναι ακόμη τα έργα ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα της Γεροσκήπου, τα οποία κλείνουν τις μέρες αυτές ένα χρόνο εκτέλεσης κατά φάσεις. Οι κατασκευαστικές εργασίες αφορούν σε κατεδαφίσεις σε υφισταμένους δρόμους και πεζοδρόμια, χωματουργικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης νέων δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οδικού φωτισμού και πλακόστρωση δρόμων.

Οι εργασίες όλο αυτό το διάστημα διεξάγονται τμηματικά, με ευνόητες τις συνεπαγόμενες δυσκολίες για περιοίκους και αυτοκινητιστές, ωστόσο θεωρούνται αναγκαίες για την δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού πυρήνα του Δήμου, με την αποπεράτωση τους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση για πεζούς, επηρεαζόμενους κατοίκους και επισκέπτες προς τις κατοικίες και λοιπές επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και πάντα έγκαιρα, θα υπάρχουν αναλυτικές ενημερώσεις με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εκτελούμενες φάσεις του έργου, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας.