Ιδιαίτερα ανήσυχοι εμφανίζονται πλέον δεκάδες κάτοικοι της Τίμης, χρήστες τουρκοκυπριακών περιουσιών για το τί μέλλει γενέσθαι με την περίπτωση τους, μετά τα γνωστά δεδομένα των προειδοποιήσεων, τον περασμένο Ιούνιο, ότι θα αναγκαστούν να παραδώσουν χώρους κατοικίας και εργασίας στους νέους ιδιοκτήτες Τ/Κ περιουσιών.

Η ανησυχία αυτή δεν έχει κατευναστεί παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών ότι θα εξευρεθεί λύση, αλλά ούτε και από την ανοικτή συγκέντρωση που οργάνωσε με την ευκαιρία αυτή στην κοινότητα το ΑΚΕΛ και με θέμα τα στεγαστικά προβλήματα των προσφύγων στην περιοχή.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι ανησυχίες εντείνονται τον τελευταίο μήνα, μετά την διαπίστωση ότι συγκεκριμένα τεμάχια γης και υποστατικά αλλάζουν αιφνιδιαστικά χρήσεις, δημιουργώντας ένα υπόβαθρο ανησυχίας για το τί τεκταίνεται στο παρασκήνιο.