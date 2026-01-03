Σ’ ένα από τα δυνατά στοιχεία των τουριστικών του περιοχών ποντάρει ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, που ετοίμασε οδηγό με τα καταδυτικά σημεία και τον βαθμό δυσκολίας τους. Ο καταδυτικός οδηγός παρουσιάστηκε πρόσφατα στους ιδιοκτήτες των καταδυτικών κέντρων, που δραστηριοποιούνται στον Πρωταρά και την περιοχή «Κάππαρη».

Στη συνάντηση αναφέρθηκε πως ο καταδυτικός οδηγός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο προβολής, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την οργανωμένη ανάδειξη του καταδυτικού τουρισμού και του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής. Ο οδηγός θα διανεμηθεί δωρεάν τόσο στους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες του δήμου. Σε αυτόν αποτυπώνονται όλα τα καταδυτικά σημεία που περιλαμβάνονται στην τουριστική περιοχή, μέσω ειδικά διαμορφωμένου χάρτη, στον οποίο υπάρχει κατάταξη ως προς το επίπεδο δυσκολίας. Επιπρόσθετα, αναγράφονται οι βασικές οδηγίες ασφάλειας, ενώ γίνεται και αναλυτική καταγραφή της θαλάσσιας πανίδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε σημείου.

Ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος, εξέφρασε ικανοποίησή για τη θετική ανταπόκριση των επαγγελματιών του κλάδου, τονίζοντας πως ο καταδυτικός οδηγός αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της φυσικής ταυτότητας του δήμου. Ευχαρίστησε, επίσης, όσους συνέβαλαν εθελοντικά στον σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την παραχώρηση υλικού, με ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Λευτέρη Σούττου και του Ανδρέα Σιαντάνη, οι οποίοι, όπως είπε, είχαν ενεργό ρόλο στον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της προσπάθειας, σε συνεργασία με τα καταδυτικά κέντρα της περιοχής.