Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε αντιπροσωπεία πώλησης αυτοκινήτων στα κατεχόμενα, η οποία σημειώθηκε χθες, Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από Τ/κ μέσα.

Όπως αναφέρεται, ένα άτομο άνοιξε πυρ εναντίον της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο προσώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας και ότι για την υπόθεση «συνελήφθη» ένας άνδρας.

Μεταδίδεται ότι στην κατοχή του βρέθηκαν δύο όπλα.

ΚΥΠΕ