Ολοένα και πιο δύσκολη καθίσταται πλέον η καθημερινότητα των διακινούμενων στο οδικό δίκτυο της πόλης και περιαστικής περιοχής Πάφου.

Η παραδοχή ότι το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο στην περίοδο της τουριστικής σεζόν ή των γιορτών, αλλά αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα, συντείνει ότι το κυκλοφοριακό να αντιμετωπίζεται πλέον ως θέμα άμεσης προτεραιότητας και να αποτελεί την κορυφή της ατζέντας προς επίλυση με την έλευση του 2026.

Τόσο η καθημερινή εικόνα στους πλείστους κεντρικούς δρόμους της Πάφου και της περιαστικής περιοχής, όσο και τα σχεδόν καθημερινά σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά οδικά ατυχήματα, ωθούν Αστυνομία, δημοτική Αρχή και Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών να ενσκύψουν περισσότερο στο πρόβλημα. Αν και η κατάσταση στην Πάφο απέχει ακόμη από την αντίστοιχη που βιώνουν οι κάτοικοι της Λευκωσίας και της Λεμεσού, εντούτοις η επιδείνωση του προβλήματος προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι το κυκλοφοριακό μέχρι πρότινος ήταν θέμα το οποίο δεν απασχολούσε καν αρμόδιους και κοινό.

Σήμερα ωστόσο, με την αύξηση του πληθυσμού και των εμπορικών δραστηριοτήτων στην Πάφο, αλλά και με τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε στο οδικό δίκτυο η μεγάλων διαστάσεων ανάπλαση των τελευταίων χρόνων σε περιοχές της πόλης, το πρόβλημα μεγάλωσε σε ανησυχητικό βαθμό, αναγνωρίζουν αρμόδιοι φορείς. Επισημαίνουν δε, ότι σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού οδικού δικτύου, το υπάρχον οδικό δίκτυο επί της ουσίας δεν μπορεί να στηρίξει την τροχαία κίνηση, όσες επιμέρους παρεμβάσεις και αν γίνουν από τα μέλη της Τροχαίας.

Ειδικότερα γίνεται λόγος για τους κυκλικούς κόμβους των Κονιών και του Νοσοκομείου Πάφου, στους οποίους η κατάσταση χαρακτηρίζεται μέχρι και πολύ επικίνδυνη, αφού η ροή των οχημάτων γίνεται με τρόπο που καθιστά πολύ συχνό το φαινόμενο των οδικών συγκρούσεων, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά σε αυτόν τον Κονιών είναι πρωτοφανής για τα παφιακά δεδομένα.

Συνεργεία της Αστυνομίας βρίσκονταν όλες τις μέρες από νωρίς το πρωί στα κομβικά αυτά σημεία του οδικού δικτύου προσπαθώντας να διευκολύνουν την κατάσταση, παρόλα αυτά οι καθυστερήσεις, οι ουρές και τα μικροατυχήματα που καταγράφονται είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας.

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται συχνά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης και περιαστικής περιοχής, όπως ο δρόμος των Σιλό, από την Μεσόγη προς το Νοσοκομείο Πάφου, η λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου από το Βιοφώς προς την ΑΗΚ, καθώς επίσης όλοι οι κύριοι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο, όπως οι λεωφόροι Ελλάδος, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Γρίβα Διγενή.

