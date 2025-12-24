Ολοένα και πιο δύσκολη καθίσταται η καθημερινότητα των παφίων διακινούμενων στο οδικό δίκτυο της πόλης και περιαστικής περιοχής. Αν και η κατάσταση πολύ απέχει ακόμη από την αντίστοιχη που βιώνουν οι κάτοικοι της Λευκωσίας και της Λεμεσού, εντούτοις η επιδείνωση της κατάστασης και στην πόλη της Αφροδίτης είναι πλέον αισθητή σε καθημερινή βάση και όχι μόνο όπως πρότινος στην τουριστική σεζόν ή σε περιόδους γιορτών όπως αυτή που διάγουμε,

Ιδιαίτερα σοβαρό σε καθημερινή βάση είναι το πρόβλημα σε δύο σημεία στο βόρειο τμήμα του αστικού οδικού δικτύου, καταγγέλλουν πολίτες και παραδέχονται οι αρμόδιοι της Αστυνομίας, του Υπουργείου Μεταφορών και του Δήμου Πάφου. Πρόκειται για τους κυκλικούς κόμβους των Κονιών και του Νοσοκομείου Πάφου, στους οποίους η κατάσταση χαρακτηρίζεται μέχρι και πολύ επικίνδυνη για την τροχαία κίνηση, αφού η ροή των οχημάτων γίνεται με τρόπο που καθιστά πολύ συχνό αν όχι καθημερινό το φαινόμενο των οδικών συγκρούσεων, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά σε αυτόν τον Κονιών είναι πρωτοφανής για τα παφιακά δεδομένα.

Η κατάσταση αναμενόταν ότι θα επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά στο κέντρο της Πάφου λόγω της αύξησης του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο όπως επισημαίνουν πλέον πολίτες και εκπρόσωποι φορέων η κατάσταση προκαλεί ανησυχία και δοκιμασία νεύρων στους αυτοκινητιστές. Συνεργεία της Αστυνομίας βρίσκονταν όλες τις μέρες από ενωρίς το πρωί στα κομβικά αυτά σημεία του οδικού δικτύου προσπαθώντας να διευκολύνουν την κατάσταση,παρόλα αυτά οι καθυστερήσεις, οι ουρές και τα μικροατυχήματα που καταγράφονται είναι γεγονότα ασυνήθιστα για τα δεδομένα της Πάφου.

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται συχνά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης και περιαστικής περιοχής, όπως ο δρόμος των Σιλό, από την Μεσόγη προς το Νοσοκομείο Πάφου, η λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου από το Βιοφώς προς την ΑΗΚ , καθώς επίσης όλοι οι κύριοι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο, όπως οι λεωφόροι Ελλάδος, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Γρίβα Διγενή.