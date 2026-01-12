Η περιοχή του βράχου της Επισκοπής στην Πάφο, καταλαμβάνουν πλέον βασική θέση στα αξιοθέατα της επαρχίας, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανάπλασης και ανάδειξης του φυσικού αυτού μνημείου. Η τρίτη και τελευταία φάση ανάπλασης της περιοχής, έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα που τον περασμένο χρόνο απόλαυσαν και θαύμασαν οι περισσότεροι επισκέπτες από κάθε άλλη χρονιά και μάλιστα, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι φορείς, επισκέπτες όλων των ενδιαφερόντων και όχι μόνο οι ασχολούμενοι με φυσιολατρία ή αναρρηχητικό τουρισμό.

Παράγοντες της περιοχής και τουριστικοί φορείς της Πάφου εκτιμούν ότι η ολοκληρωμένη νέα όψη της περιοχής σε συνδιασμό με την πολύ καλή προβολή που έλαβε το αξιοθέατο το 2025, θα συντείνουν στο να μετατραπεί ο περίφημος βράχος σε νέα τουριστική ατραξιόν της επαρχίας από το φετινό καλοκαίρι.

Με ένα ποσό της τάξης των 314 χιλιάδων ευρώ περίπου, οι εργασίες ολοκλήρωσαν την τμηματική ανάπλαση και ανάδειξη του φυσικού μνημείου. Εκατοντάδες ντόπιοι περιηγητές, σύμφωνα με τους ανθρώπους της κοινότητας, έσπευσαν τον χρόνο που πέρασε στην περιοχή για να θαυμάσουν από κοντά τους μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και τα έργα ανάδειξης τους, καθιστώντας τον περίφημο βράχο ως ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα.

Οι εργασίες αυτής της φάσης, αποτελούσαν την τελευταία επέμβαση στον χώρο με τον μοναδικής ομορφιάς και οικολογικής σημασίας βράχο στην κοινότητα Επισκοπή. Η πρώτη φάση υλοποιήθηκε πριν χρόνια έναντι 250 χιλιάδων ευρώ περίπου, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018 έναντι του ποσού των 267 χιλιάδων.

Μελετητές και των τριών φάσεων είναι το Αρχιτεκτονικό Εργαστήρι Αγισηλάου και Καλαβά. Οι πρώτες δύο φάσεις χρηματοδοτήθηκαν από τον Κρατικό Προυπολογισμό, η δε τελευταία φάση χρηματοδοτήθηκε κατά 200.000 από το ευρωπαικό πρόγραμμα LEADER και τα υπόλοιπα από τον Κρατικό Προυπολογισμό μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Τα επωνομαζόμενα και «Μετέωρα» της Κύπρου, στην κοινότητα Επισκοπή της Πάφου, είναι ένας επιβλητικός βράχος τεράστιας σημασίας και πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Είναι ο μεγαλύτερος μονόλιθος όγκος της Κύπρου, με ύψος 70 μέτρα και μήκος 250 μέτρα και είναι από τους πιο ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς του νησιού με τεράστια περιβαλλοντική σημασία σε χλωρίδα και πανίδα προστατευόμενων ειδών.

Ο γιγαντιαίος βράχος είναι μέρος του Γεωλογικού Συμπλέγματος Μαμωνιών και έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή, λόγω της τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας που έχει σε σπάνια είδη.