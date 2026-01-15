Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία λόγω παγετού.

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, κατά τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρείται ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω παγετού, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σε διάφορες περιοχές η διεξαγωγή εργασιών στο οδικό δίκτυο, πιθανόν να επηρεάζει την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.