Οργή επικρατεί στον Μαζωτό λόγω της απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας να εγκαταστήσει κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη θαλάσσια περιοχή. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού προγραμματίζει, μάλιστα, για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί, εκδήλωση διαμαρτυρίας, με αίτημα την ανάκληση της απόφασης. Σε ανακοίνωσή της η τοπική Αρχή αναφέρει πως αναγνωρίζεται το υδατικό πρόβλημα, ωστόσο, η απόφαση που λήφθηκε είναι αυθαίρετη και πρόχειρη, χωρίς περιβαλλοντική μελέτη και χωρίς διαβούλευση.

Οι λόγοι που αντιτίθεται η κοινότητα στην εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης αναφέρονται σε επιστολή με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κόμματα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως η απόφαση παραβιάζει τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, αφού δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σημειώνεται, εξάλλου, πως η θαλάσσια περιοχή Μαζωτού αποτελεί ευαίσθητο οικοσύστημα με σημαντική βιοποικιλότητα, αλιευτική δραστηριότητα και έντονη τουριστική ανάπτυξη. «Η απουσία διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους επιστημονικούς φορείς υπονομεύει τη διαφάνεια και πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διοίκηση», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο κοινοτάρχης Μαζωτού, Γεώργιος Δημητρίου Παφίτη, ανέφερε ότι στις 20 Νοεμβρίου 2025, έλαβε επιστολή από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πως αποφασίστηκε να εγκατασταθεί κινητή μονάδα αφαλάτωσης που θα παράγει από 20 μέχρι 80 χιλιάδες τόνους ημερησίως και πως ζητήθηκε η άποψη του Κοινοτικού Συμβουλίου. Σημείωσε, ακόμη, πως το Κοινοτικό Συμβούλιο απέστειλε κατάλογο με αιτήματα για αντισταθμιστικά, ωστόσο, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση.

Κληθείσα από τον «Φ» να σχολιάσει τις αντιδράσεις η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, υπέδειξε πως υπήρξαν συναντήσεις με τον κοινοτάρχη και ζητήθηκαν αντισταθμιστικά, μεταξύ άλλων και για να γίνει τουριστική η περιοχή. «Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες, όμως, είναι μια ανάγκη για την οποία πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά, σεβόμενοι πάντα την περιβαλλοντική νομοθεσία και ό,τι άλλο χρειάζεται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες και πως έχουν ικανοποιηθεί ήδη κάποια αιτήματα της κοινότητας. «Έχουμε ήδη βοηθήσει την κοινότητα σε κάποια έργα για απώλειες νερού, ζήτησε και κάποια επιπρόσθετα που είπαμε πως θα τα καλύψουμε, αλλά όπως εξηγήσαμε κάποια είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Εμείς καθηκόντως επεξεργαζόμαστε και με άλλα συναρμόδια υπουργεία τα αιτήματα της κοινότητας. Υπάρχουν διαδικασίες, δεν μπορεί να γίνει έτσι τουριστική η περιοχή», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η πρόταση θα οδηγηθεί ενώπιον Υπουργικού.

Χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους για την κατάσταση της λειψυδρίας, υπογράμμισε πως το Υπουργείο Γεωργίας εργάζεται σε τρεις πυλώνες για τη διαχείριση του προβλήματος. Ο πρώτος είναι η προσθήκη στο σύστημα νερού από αφαλατώσεις, ο δεύτερος η βελτίωση των υποδομών και του δικτύου και ο τρίτος η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης, ώστε η υπερκατανάλωση να είναι στο 10% . «Η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι από τις χειρότερες που είχαμε ποτέ. Παρά τις βροχοπτώσεις οι εισροές στα φράγματα είναι ελάχιστες. Είμαστε στο κόκκινο και εργαζόμαστε πυρετωδώς για ν’ αποφύγουμε περικοπές και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι».