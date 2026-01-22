Με την επιδιόρθωση του φράγματος του Μαυροκόλυμπου και την εισροή ποσοτήτων νερού στη λεκάνη του, έχει αρχίσει πλέον να παρατηρείται και η επιστροφή σε αυτό των νυχτερίδων που διέφυγαν κατά την εκκένωση του φράγματος από το νερό λόγω της βλάβης. Η επαναφορά του Μαυροκόλυμπου στην προτέρα του κατάσταση, σήμανε και την επιστροφή του προστατευόμενους αυτού είδους στα σημεία όπου είχαν την αποικία τους πριν την αποστράγγιση του φράγματος.

Σύμφωνα με αρμόδιους φορείς, οι φρουτονυχτερίδες που είχαν αποικία στη σήραγγα του φράγματος του Μαυροκόλυμπου, είναι γνωστό ως ένα πολύ ευπροσάρμοστο είδος και θεωρείται δεδομένο ότι είχαν εγκαταλείψει την σήραγγα με την εμφάνιση του προβλήματος και την αποστράγγιση του βιότοπου τους, αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό και την θανάτωση τους. Δεδομένο θεωρείται επίσης, τονίζουν, ότι πλέον ο πληθυσμός του είδους έχει αντιληφθεί με τον δικό τους τρόπο ότι ο κίνδυνος παρήλθε και ότι το φράγμα μπορεί ξανά να αποτελέσει τον ασφαλή τόπο διαβίωσης τους.

Ο πληθυσμός του προστατευόμενου είδους φρουτονυχτερίδας (Rousettus aegyptiacus) στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, ήταν καταγεγραμμένος από το 2024 και αριθμούσε περίπου 800 άτομα. Πρόκειται σύμφωνα με τους ειδικούς για είδος ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο, που χρησιμοποιεί εναλλακτικά καταφύγια και μετακινείται τακτικά, αποφεύγοντας επικίνδυνες συνθήκες.

Ειδικές συσκευές ανίχνευσης (bat detectors) επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν ζώα παγιδευμένα στη σήραγγα όταν συνέβη η ζημιά, γεγονός που δείχνει ότι οι νυχτερίδες εγκατέλειψαν την περιοχή πριν πλημμυρίσει από νερό και λάσπη. Πλέον, με την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης της βλάβης και τον καθαρισμό της σήραγγας, ο χώρος είναι και πάλι κατάλληλος για επανεποίκηση από το είδος και τις τελευταίες μέρες καταγράφεται ήδη σχετική κίνηση επιστροφής.