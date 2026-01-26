Η παράνομη αλίευση στην Πάφο, είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που θέτουν στις επαφές τους με αρμόδιους κρατικούς φορείς οι επαγγελματίες ψαράδες της επαρχίας. Πλέον η δραστηριότητα αυτή επιβεβαιώνεται και καταγγέλλεται και από άλλους φορείς, που κάνουν λόγο για ολοένα και συχνότερα φαινόμενα παράνομης αλίευσης ακόμη και εντός προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι τα Δημοτικά Μπάνια στην Κάτω Πάφο.

Περιβαλλοντικοί και τουριστικοί φορείς κατήγγειλαν το τελευταίο διάστημα ότι έγιναν δέκτες παραπόνων ότι ερασιτέχνες ψαράδες εκμεταλλευόμενοι την απουσία λουομένων ή και έλλειψη εποπτείας, ψαρεύουν ανενόχλητοι με καλάμι και πετονιά σε σημεία που δεν επιτρέπεται. Ιδιαίτερα κρούσματα παρανομίας έχουν καταγγελθεί και μετά την δύση του ηλίου όπου οι παρανομούντες εκμεταλλεύονται την απουσία ναυαγοσωστών και λουομένων από διάφορες περιοχές.

Επιπρόσθετα, καταγγέλλουν ότι κάποιοι με βάρκες, ρίχνουν τα δίκτυα τους πολύ κοντά στις σημαδούρες και αλιεύουν σχεδόν στα όρια της περιοχής λουομένων με κίνδυνο σοβαρών θαλάσσιων ατυχημάτων ενώ η υπεραλίευση στην περιοχή συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Καλούν δε την Αρχή Λιμένων, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και άλλες αρχές να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και άλλες εποπτικές αρχές με στόχο την πάταξη της παρανομίας και βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.