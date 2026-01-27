Τη σημασία της ολοκλήρωσης της αποστολής του Οργανισμού Λεμεσός 2030 και της παράδοσης μιας ουσιαστικής παρακαταθήκης στον Δήμο Λεμεσού προτάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μετά το τελικό αποτέλεσμα της διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Ιανουαρίου 2026, το Δ.Σ. συζήτησε τις εξελίξεις, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της τριετούς προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι, παρά το μη ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα, η συνολική πορεία του Οργανισμού κρίνεται ουσιαστική για την πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τελικό Φάκελο Διεκδίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει προγραμματιζόμενα έργα και δράσεις με δυνατότητα αξιοποίησης ανεξάρτητα από την έκβαση του διαγωνισμού, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση και διεύρυνση του πολιτιστικού ιστού της πόλης και της Κύπρου ευρύτερα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανδρέας Πίττας, το ΔΣ αποφάσισε να παραμείνει ενεργό έως τις 31 Μαρτίου 2026, προκειμένου να ολοκληρώσει πλήρως την εντολή και την αποστολή του. Στο διάστημα αυτό θα μελετηθεί η έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης και θα παραδοθούν στον Δήμο Λεμεσού αναλυτικοί απολογισμοί, τόσο οικονομικοί όσο και των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Οργανισμού.

Η πορεία μέχρι τον τελικό διαγωνισμό χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δημιουργική, με το ΔΣ να εκφράζει την υπερηφάνειά του για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά των στελεχών και συνεργατών του Οργανισμού, καθώς και για τη στήριξη εταίρων, χορηγών, συμβούλων, εθελοντών και δημοτών.

Ευχαριστίες απευθύνονται και προς τον Δήμο Λεμεσού, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα στελέχη του, καθώς και προς τον τέως και τον νυν δήμαρχο, Νίκο Νικολαΐδη και Γιάννη Αρμεύτη αντίστοιχα, για την εμπιστοσύνη και την πολυεπίπεδη υποστήριξη που παρείχαν κατά τα τρία χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παράδοση των απολογισμών, το ΔΣ θα υποβάλει την παραίτησή του.