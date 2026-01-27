Κλειστοί για την τροχαία κίνηση παραμένουν δύο δρόμοι στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, καθώς κρίθηκαν επικίνδυνοι λόγω σοβαρών ζημιών που υπέστησαν τα οδοστρώματα από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών την Τρίτη, πρόκειται για τους δρόμους «Άβακας προς Αγία Ματρώνα» και «Άβακας προς Λιπάτη», οι οποίοι έχουν υποστεί φθορές που καθιστούν τη διέλευση οχημάτων επικίνδυνη.

Το Τμήμα προσθέτει πως παράλληλα παρατηρείται και συσσώρευση νερού, πράγμα που τους καθιστά αδιάβατους. Ως εκ τούτου και οι δύο δρόμοι θα είναι κλειστοί από τις 27/1/2026 και μέχρι νεωτέρας.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν και εφόσον παρέλθει ο κίνδυνος και αποκατασταθούν οι ζημιές ώστε να καταστούν διαβατοί και ασφαλείς για τη διακίνηση του κοινού.

ΚΥΠΕ