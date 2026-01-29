Ενώπιον μιας απίστευτης κατάστασης βρέθηκαν το πρωί, με την προσέλευση τους στο εκπαιδευτήριο, εργαζόμενοι και καθηγητές στο Λύκειο της Πόλης Χρυσοχούς. Άγνωστοι μέχρι στιγμής νυχτοβάτες, προχώρησαν σε ασχημίες και ζημιές εντός του εκπαιδευτηρίου που σύμφωνα με αρμόδια πηγή που επιβεβαίωσε τα διαδραματισθέντα στο philenews, συνιστούν «σκέτη λεηλασία».

Οι δράστες εισήλθαν στους χώρους του σχολείου και αφού διέρρηξαν αίθουσα εντόπισαν αριθμό κλειδιών διαφόρων αιθουσών του λυκείου, τις οποίες άνοιξαν, προκάλεσαν ζημιές και φθορές, ενώ πέταξαν μέχρι και αυγά σε τοίχους διαφόρων αιθουσών, δημιουργώντας μια αποτρόπαια εικόνα που αποκαλύφθηκε με το φως της ημέρας. Οι δράστες φαίνεται να έδρασαν κυρίως σε αίθουσες καθηγητών και δημόσιους χώρους του κτηριακού συγκροτήματος.

Ζημιές προκάλεσαν και στους χώρους υγιεινής των καθηγητών, όπου διαπιστώθηκε ότι τόσο ο χώρος των ανδρών, όσο και των γυναικών εκπαιδευτικών υπέστησαν σοβαρές καταστροφές.

Η διεύθυνση του Λυκείου Πόλεως ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, κλιμάκια της οποίας μετέβησαν πριν από λίγο στο χώρο και άρχισαν εξετάσεις και συλλογή τεκμηρίων για εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, τα συνεργεία του σχολείου και της Σχολικής Εφορείας εργάζονται εντατικά για επαναφορά των χώρων σε συνθήκες κανονικότητας, προκειμένου το εκπαιδευτήριο να μπορέσει να λειτουργήσει σήμερα κανονικά.