Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος οργάνωσε σήμερα εορτασμούς του Chinese New Year Festival 2026, οι οποίοι θα πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ, του Ινστιτούτου Κομφούκιος, της Πρεσβείας της Κίνας και των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κίνας.

Το παρών τους έδωσαν ακαδημαικοί του ΤΕΠΑΚ, η διεύθυνση και στελέχη του ακαδημαικού ιδρύματος, ο κινεζικής καταγωγής δημοτικός σύμβουλος Πάφου Αλέξανδρος Jiang, άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι Πάφου και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Πάφου.

Μετά την εκδήλωση, ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν των παρευρισκομένων.