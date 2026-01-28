Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος οργανώνει τους εορτασμούς του Chinese New Year Festival 2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου και ώρα 11:00πμ, στο Αμφιθέατρο 1 της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ, του Ινστιτούτου Κομφούκιος, της Πρεσβείας της Κίνας και των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κίνας.

Μετά την εκδήλωση, θα ακολουθήσει δεξίωση προς τιμήν των παρευρισκομένων.