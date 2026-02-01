Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων ολοκλήρωσης του νέου δρόμου Αεροδρομίου-Τουριστικής Περιοχής Πάφου, δεν φαίνεται να είναι άσχετη και με παρασκηνιακές αντιδράσεις τοπικών φορέων με οικονομικά κίνητρα. Αποκλειστικές πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι παράγοντες κοινοτικών αρχών και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, προβάλλουν παρασκηνιακά προσκόμματα και πιέζουν σε κέντρα αποφάσεων προκειμένου να μην ολοκληρωθεί ο νέος δρόμος.

Οι εν λόγω παράγοντες θεωρούν ότι με την ολοκλήρωση του νέου δρόμου, θα υπάρξει σημαντική ελάττωση της τροχαίας κίνησης μέσα από κοινότητες και διαμέσου επιχειρήσεων στον υφιστάμενο δρόμο, γεγονός που θα έχει όπως είναι ευνόητο επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. Όπως είναι εις θέση να γνωρίζει το philenews, ειδικά το τελευταίο διάστημα με δεδομένη την έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές του Μαίου, παράγοντες κοινοτήτων που θεωρούν ότι θα υποβαθμισθούν οι κοινότητες τους από την δημιουργία του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο, ασκούν πιέσεις προς βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές για να μην διατηρούν στην επικαιρότητα το καθολικό αίτημα της Πάφου για ολοκλήρωση του νέου δρόμου.

Οι τοπικίστικες αυτές πρακτικές κοινοτικών και οικονομικών παραγόντων της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου Πάφου, έχουν περιέλθει εις γνώση των επίσημων εκπροσώπων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων της επαρχίας Πάφου, αφού οι αποδέκτες των πιέσεων αυτών αισθάνονται πλέον ότι βρίσκονται στο μέσο μιας παρασκηνιακής μάχης με αντιτιθέμενα συμφέροντα που τους αφήνει εκτεθειμένους στα μάτια της κοινής γνώμης.

Η νέα αυτή συνισταμένη που μπαίνει πλέον στο κάδρο, έρχεται να προστεθεί στην συνεχιζόμενη πολύχρονη διαμάχη επίσημων φορέων της Πάφου, όπως το ΕΒΕ, οι Δήμοι και οι ξενοδόχοι, με το Τμήμα Περιβάλλοντος και οικολογικές οργανώσεις που αντιτίθενται στην ολοκλήρωση και του δεύτερου τμήματος του νέου δρόμου υπό την επίκληση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν κατάφεραν να πείσουν όλα αυτά τα χρόνια τους φορείς της Πάφου για την ορθότητα και το βάσιμο της πάγιας θέσης του περί της μη προώθησης της δεύτερης φάσης του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο Πάφου, με αποτέλεσμα οι φορείς της επαρχίας να έχουν διαμηνύσει ότι μόνο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκτιμούν ότι είναι πλέον σκόπιμο να γίνονται διαβουλεύσεις για το εν λόγω θέμα.