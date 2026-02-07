Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο το πεντάμηνο βρέφος που τραυματίσθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα στη Γεροσκήπου την Παρασκευή.

Το πεντάμηνο κοριτσάκι επέβαινε οχήματος με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας της, όταν μετά από σύγκρουση με δεύτερο όχημα τραυματίσθηκε σοβαρά, ενώ λιγότερο σοβαρά τραυματίσθηκαν η τρίχρονη αδελφή της και οι γονείς της, όπως επίσης και η οδηγός του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της, ενώ τα υπόλοιπα ενεχόμενα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Πάφου.

Από τις εξετάσεις της Τροχαίας προέκυψε ότι ο σοβαρότερος τραυματισμός του πεντάμηνου βρέφους οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα, αλλά το κρατούσε η μητέρα του στην αγκαλιά της τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η Τροχαία Πάφου εξετάζει τις συνθήκες του ατυχήματος.

