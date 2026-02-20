Η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της Λεμεσού πλησιάζει και στην πόλη ολοκληρώνονται οι τελευταίες πινελιές, κυρίως όσον αφορά τη μουσική και την ετοιμότητα των αρμάτων και των συμμετεχόντων. Η παρέλαση της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου 2026, υπόσχεται ένα θέαμα γεμάτο σάτιρα, γέλιο και διασκέδαση.

Από τις μαγευτικές φιγούρες των κανταδόρων και της βασίλισσας του καρναβαλιού, μέχρι τα σατιρικά άρματα – όπως το “Βολευτικές Εκλογές”, το “Στην Εποχή του AI-Eye”, το «Ρίξε ψήφο στο Γυαλό να του τάξω ουρανό», το “Πεντάστερες Φυλακές Κύπρου” και το “Η Λεμεσός ΠΕΤΑ” – η παρέλαση αναμένεται να προσφέρει στους χιλιάδες επισκέπτες μια νότα χιούμορ, ξεφαντώματος και καρναβαλικής μαγείας. Σημειώνεται ότι οι καφετέριες και τα καταστήματα επί της Λεωφόρου Μακαρίου έχουν ήδη γεμίσει με προκρατήσεις.

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε την παράταξη ομάδων και αρμάτων στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση, με ώρα έναρξης τις 13:00 και σημείο εκκίνησης τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου Νικολάου. Η σειρά παράταξης των αρμάτων προέκυψε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών.

Σειρά Αρμάτων – Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση Λεμεσού 2026