Η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της Λεμεσού πλησιάζει και στην πόλη ολοκληρώνονται οι τελευταίες πινελιές, κυρίως όσον αφορά τη μουσική και την ετοιμότητα των αρμάτων και των συμμετεχόντων. Η παρέλαση της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου 2026, υπόσχεται ένα θέαμα γεμάτο σάτιρα, γέλιο και διασκέδαση.

Από τις μαγευτικές φιγούρες των κανταδόρων και της βασίλισσας του καρναβαλιού, μέχρι τα σατιρικά άρματα – όπως το “Βολευτικές Εκλογές”, το “Στην Εποχή του AI-Eye”, το «Ρίξε ψήφο στο Γυαλό να του τάξω ουρανό», το “Πεντάστερες Φυλακές Κύπρου” και το “Η Λεμεσός ΠΕΤΑ” – η παρέλαση αναμένεται να προσφέρει στους χιλιάδες επισκέπτες μια νότα χιούμορ, ξεφαντώματος και καρναβαλικής μαγείας. Σημειώνεται ότι οι καφετέριες και τα καταστήματα επί της Λεωφόρου Μακαρίου έχουν ήδη γεμίσει με προκρατήσεις.

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε την παράταξη ομάδων και αρμάτων στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση, με ώρα έναρξης τις 13:00 και σημείο εκκίνησης τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου Νικολάου. Η σειρά παράταξης των αρμάτων προέκυψε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών.

Σειρά Αρμάτων – Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση Λεμεσού 2026

  1. Αστυνομικό Όχημα
  2. Κανταδόροι
  3. Κανταδόροι
  4. Κανταδόροι
  5. Κανταδόροι
  6. Κανταδόροι
  7. Φιλαρμονική Δήμου Λεμεσού
  8. Μαζορέττες Σώματος Κυπρίων Οδηγών
  9. Ομάδα Κρουστών Batukinio
  10. Δήμαρχος – Δημοτικό Συμβούλιο
  11. Βασίλισσα
  12. Μαζορέττες Λεμεσού
  13. Μέσα από τα Μάτια του Πικάσο
  14. Κενό
  15. Carnival Royale
  16. Royal Tea
  17. Οι Σεφ της Καρδιάς μας
  18. Barbie Girl
  19. Στην Εποχή του AI-Eye
  20. Η Λεμεσός “ΠΕΤΑ”
  21. Space Bugs
  22. Ukrainian Crafts
  23. Pink Panther
  24. Η Παρέα Πάει Bridgerton
  25. Afro Caribbean
  26. The Eye… Το Μάτι Σου… Στο Κώλο Σου
  27. Outer Space
  28. Who Let the Pigs Out
  29. Κενό
  30. Kitsch Coutur(ou)
  31. Can-Κάντο Αν Μπορείς!!!
  32. Φιγούρες Χαράς
  33. Γεμίσαμε Κηφήνες
  34. El Bario de los Locos
  35. Pop Art
  36. Kung Fu Panda
  37. Ρομπέν των Δασών – Δασοτρέλλα
  38. Tokyo Boom
  39. Βασιλικά Τραπουλόχαρτα
    39Α. The Sun Empire
  40. Ρίξε Ψήφο στο Γυαλό να του Τάξω Ουρανό
  41. Bad Bunnies
  42. Fiesta Local
  43. Tropical Samba
  44. The Mad Hatter and Alice in Wonderland
  45. To Be Interconnected or Not to Be
  46. Mission Carnival Galaxy
  47. Frou Frou και Χρώματα
  48. Dolly Land
  49. Βολευτικές Εκλογές
  50. Τεχνητή Νοημοσύνη vs Φυσική Πονηριά
  51. Το Μεγάλο μας Τσίρκο – Καρναβαλομπαλώματα
  52. Marilyn Monroe and Elvis Wedding
  53. Μια Φορά Τζιαί Έναν Τζιαίρο
  54. Los Mariachis
  55. Κάτσε Γαρέ Ψόφα
  56. Τα Παιδιά των Λουλουδιών
  57. Τα Σπασικλάκια
  58. Πεντάστερες Φυλακές Κύπρου
  59. Τα Σκυλάδικα – Παλιό Ελληνικά Μπουζούκια
  60. Street Fighters
  61. Πενήντα Εξι Clown και Ένας Δηλωμένος
  62. Φυλακές του Στέματος
  63. Wild West
  64. Τσιτσιφιόγκοϊ
  65. Monopoly
  66. Σμαραγδένιο Βασίλειο
  67. Pocahontas
  68. Cyber Wolves
  69. The Land of Dragons
  70. Είναι Τρελοί Αυτοί οι Γαλάτες
  71. Flintstones
  72. Carnival Airways
  73. Sakura Gardens
  74. Οι Ερωτευμένοι Πυροσβέστες
  75. Luna Nomada
  76. The Royals
  77. Οι Κυπραίοι Πάμε να Ληστέψουμε το Λούβρο
  78. Τα Χριστούγεννα Μεταφέρονται
  79. Brazil
  80. Bob Spongebob
  81. Escape Plan
  82. Apocalypse
  83. Legendaris 1930
  84. Εν Λακούκου Ta Labubu
  85. Demon Slayer
  86. Los Aztequilas
  87. K Pop
  88. Alvin and the Chipmunks
  89. Pikaboom
  90. Smiley
  91. Lost in Caribbean
  92. Ψάχτου Fanatics – Βίσση Καρβέλας
  93. Οι Νύμφες του Δράκουλα
  94. Mantador (Ισπανοί)
  95. Ballerina Capuccina & Friends
  96. Πλύνε Πλύνε Ξεπλύνε
  97. Oompa Loompa
  98. Carnival Forever
  99. Funky Μουγίες
  100. Tinkerbell and Peter Pan
  101. Candy King & Candy Queen
  102. Τα Μυαλά που Κουβαλάς
  103. Κενό
  104. Pahiyas
  105. The Cuba Rumba Show
  106. Marvelous Power
  107. Chicken Banana
  108. Six Seven / Πετρά Ψαλίδι Χαρτί
  109. Darts Mania
  110. Call of Duty
  111. Harlem Shake
  112. The Burning Mountain
  113. Κενό
  114. Favellas
  115. F1 – Formula Ferrari