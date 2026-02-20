Η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση της Λεμεσού πλησιάζει και στην πόλη ολοκληρώνονται οι τελευταίες πινελιές, κυρίως όσον αφορά τη μουσική και την ετοιμότητα των αρμάτων και των συμμετεχόντων. Η παρέλαση της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου 2026, υπόσχεται ένα θέαμα γεμάτο σάτιρα, γέλιο και διασκέδαση.
Από τις μαγευτικές φιγούρες των κανταδόρων και της βασίλισσας του καρναβαλιού, μέχρι τα σατιρικά άρματα – όπως το “Βολευτικές Εκλογές”, το “Στην Εποχή του AI-Eye”, το «Ρίξε ψήφο στο Γυαλό να του τάξω ουρανό», το “Πεντάστερες Φυλακές Κύπρου” και το “Η Λεμεσός ΠΕΤΑ” – η παρέλαση αναμένεται να προσφέρει στους χιλιάδες επισκέπτες μια νότα χιούμορ, ξεφαντώματος και καρναβαλικής μαγείας. Σημειώνεται ότι οι καφετέριες και τα καταστήματα επί της Λεωφόρου Μακαρίου έχουν ήδη γεμίσει με προκρατήσεις.
Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε την παράταξη ομάδων και αρμάτων στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση, με ώρα έναρξης τις 13:00 και σημείο εκκίνησης τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου Νικολάου. Η σειρά παράταξης των αρμάτων προέκυψε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών.
Σειρά Αρμάτων – Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση Λεμεσού 2026
- Αστυνομικό Όχημα
- Κανταδόροι
- Κανταδόροι
- Κανταδόροι
- Κανταδόροι
- Κανταδόροι
- Φιλαρμονική Δήμου Λεμεσού
- Μαζορέττες Σώματος Κυπρίων Οδηγών
- Ομάδα Κρουστών Batukinio
- Δήμαρχος – Δημοτικό Συμβούλιο
- Βασίλισσα
- Μαζορέττες Λεμεσού
- Μέσα από τα Μάτια του Πικάσο
- Κενό
- Carnival Royale
- Royal Tea
- Οι Σεφ της Καρδιάς μας
- Barbie Girl
- Στην Εποχή του AI-Eye
- Η Λεμεσός “ΠΕΤΑ”
- Space Bugs
- Ukrainian Crafts
- Pink Panther
- Η Παρέα Πάει Bridgerton
- Afro Caribbean
- The Eye… Το Μάτι Σου… Στο Κώλο Σου
- Outer Space
- Who Let the Pigs Out
- Κενό
- Kitsch Coutur(ou)
- Can-Κάντο Αν Μπορείς!!!
- Φιγούρες Χαράς
- Γεμίσαμε Κηφήνες
- El Bario de los Locos
- Pop Art
- Kung Fu Panda
- Ρομπέν των Δασών – Δασοτρέλλα
- Tokyo Boom
- Βασιλικά Τραπουλόχαρτα
39Α. The Sun Empire
- Ρίξε Ψήφο στο Γυαλό να του Τάξω Ουρανό
- Bad Bunnies
- Fiesta Local
- Tropical Samba
- The Mad Hatter and Alice in Wonderland
- To Be Interconnected or Not to Be
- Mission Carnival Galaxy
- Frou Frou και Χρώματα
- Dolly Land
- Βολευτικές Εκλογές
- Τεχνητή Νοημοσύνη vs Φυσική Πονηριά
- Το Μεγάλο μας Τσίρκο – Καρναβαλομπαλώματα
- Marilyn Monroe and Elvis Wedding
- Μια Φορά Τζιαί Έναν Τζιαίρο
- Los Mariachis
- Κάτσε Γαρέ Ψόφα
- Τα Παιδιά των Λουλουδιών
- Τα Σπασικλάκια
- Πεντάστερες Φυλακές Κύπρου
- Τα Σκυλάδικα – Παλιό Ελληνικά Μπουζούκια
- Street Fighters
- Πενήντα Εξι Clown και Ένας Δηλωμένος
- Φυλακές του Στέματος
- Wild West
- Τσιτσιφιόγκοϊ
- Monopoly
- Σμαραγδένιο Βασίλειο
- Pocahontas
- Cyber Wolves
- The Land of Dragons
- Είναι Τρελοί Αυτοί οι Γαλάτες
- Flintstones
- Carnival Airways
- Sakura Gardens
- Οι Ερωτευμένοι Πυροσβέστες
- Luna Nomada
- The Royals
- Οι Κυπραίοι Πάμε να Ληστέψουμε το Λούβρο
- Τα Χριστούγεννα Μεταφέρονται
- Brazil
- Bob Spongebob
- Escape Plan
- Apocalypse
- Legendaris 1930
- Εν Λακούκου Ta Labubu
- Demon Slayer
- Los Aztequilas
- K Pop
- Alvin and the Chipmunks
- Pikaboom
- Smiley
- Lost in Caribbean
- Ψάχτου Fanatics – Βίσση Καρβέλας
- Οι Νύμφες του Δράκουλα
- Mantador (Ισπανοί)
- Ballerina Capuccina & Friends
- Πλύνε Πλύνε Ξεπλύνε
- Oompa Loompa
- Carnival Forever
- Funky Μουγίες
- Tinkerbell and Peter Pan
- Candy King & Candy Queen
- Τα Μυαλά που Κουβαλάς
- Κενό
- Pahiyas
- The Cuba Rumba Show
- Marvelous Power
- Chicken Banana
- Six Seven / Πετρά Ψαλίδι Χαρτί
- Darts Mania
- Call of Duty
- Harlem Shake
- The Burning Mountain
- Κενό
- Favellas
- F1 – Formula Ferrari