Η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου των χειμερινών κολυμβητών Πάφου «Βρυσούθκια Κέλπετρη» πραγματοποιείται την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 4.00μμ στο ξενοδοχείο Anemi στην Κάτω Πάφο.

Οι εκλογές θα αναδείξουν την ηγεσία του σωματείου για την επόμενη διετία. Πέραν της εκλογικής διαδικασίας, στην γενική συνέλευση της 4ης Μαρτίου θα γίνει επίσης απολογισμός της δράσης και του έργου των οργανωμένων χειμερινών κολυμβητών Πάφου από την πρόεδρο, Ανθή Χαραλάμπους και ο οικονομικός απολογισμός της διετίας από την ταμία, Κατερίνα Ττοουλιά.