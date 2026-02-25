Οι συνεχόμενες περιπτώσεις ζημιών σε περιουσίες και δημόσιους χώρους στον μόλο της Κάτω Πάφου κατά την διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων του τελευταίου διαστήματος, φαίνεται ότι δημιουργεί πλέον τις συνθήκες της παραδοχής από πλευράς Δήμου Πάφου ότι κακώς αφαιρέθηκε το μικρό κρηπίδωμα που υπήρχε κατά μήκος της ακτογραμμής επί δεκαετίες και το οποίο προστάτευε τον χερσαίο χώρο σε περιπτώσεις θαλασσοταραχών.

Αν και δεν έχει ληφθεί επισήμως ακόμη σχετική απόφαση, όλα συγκλίνουν προς το ότι η δημοτική αρχή θα ζητήσει τον επανασχεδιασμό της ανάπλασης που έγινε πριν 15 περίπου χρόνια στα πλαίσια της οποίας αφαιρέθηκε το κρηπίδωμα, παρά τις προειδοποιήσεις επιχειρηματιών, ψαράδων και περιοίκων για την συμπεριφορά της θάλασσας.

Ως πρώτη ένδειξη για την παραδοχή του προβλήματος, θεωρείται η τοποθέτηση από την δημοτική αρχή προσωρινών εμποδίων κατά μήκος του μόλου, προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος της θάλασσας στον πεζόδρομο και στα καταστήματα της περιοχής σε περίπτωση νέων έντονων φαινομένων. Τα προσωρινά αυτά προστατευτικά αντικείμενα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με αρμόδια πηγή που μίλησε στον «Φ» για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου και θα αφαιρεθούν όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν σε μόνιμη βάση και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Δήμος Πάφου θα αρχίσει την μελέτη και συζήτηση των δεδομένων που δημιούργησαν φέτος οι ακραίες συνθήκες που καταγράφηκαν σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για νέα έργα θωράκισης του μόλου. Οι επαφές με κρατικά τμήματα και την Αρχή Λιμένων θα έχουν τον χαρακτήρα του επείγοντος, τόνισε, προκειμένου οι όποιες αποφάσεις και τα πρακτικά μέτρα που θα εφαρμοσθούν να υλοποιηθούν πριν τον επόμενο χειμώνα.

Η κινητικότητα γύρω από το θέμα του ανοχύρωτου μόλου στην καρδιά της τουριστικής Κάτω Πάφου ακολουθεί τις πρωτοφανείς εικόνες που καταγράφηκαν σε δύο περιπτώσεις εντός Φεβρουαρίου, με την θάλασσα να έχει εισβάλει στα καταστήματα απέναντι από τον παραλιακό πεζόδρομο και τον δρόμο, καθώς και σε όλη την έκταση του πεζοδρόμου, με χαλίκια, φύκια και άλλα φερτά υλικά να δημιουργούν ένα σκηνικό φυσικής καταστροφής.