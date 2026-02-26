Η ενασχόληση εκκλησιαστικών, τουριστικών και ακαδημαϊκών φορέων της Πάφου με τον θρησκευτικό τουρισμό τα τελευταία χρόνια, καθώς και η συμμετοχή της επαρχίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα για το εν λόγω αντικείμενο, δημιουργεί τις βάσιμες προσδοκίες ότι το έτος που μπήκε τις μέρες αυτές θα μπορέσει να καθιερώσει την Πάφο ως προορισμό για θρησκευτικό τουρισμό σε διεθνές επίπεδο.

Στην εκτίμηση αυτή προέβησαν μιλώντας στον «Φ» τουριστικοί φορείς της επαρχίας, τονίζοντας την σημασία που έχει η δραστηριοποίηση της Πάφου στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα, ανέφεραν, στόχο έχουν να αναπτύξουν και να προωθήσουν πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα την βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Πρόκειται για δράσεις και τομείς στους οποίους η Πάφος ήδη έχει κάνει σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια, επεσήμαναν, γεγονός που εκτιμούμε ότι θέτει τον προορισμό σε πλεονεκτική θέση για την υλοποίηση της στόχευσης του. Κάποιες από τις δράσεις αυτές, κατέληξαν, σχετίζονται με τη προσπάθεια που καταβάλλει η Πάφος ώστε η διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να εγγραφεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης.