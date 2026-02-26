Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και ο Δήμος Ακάμα προχωρούν από κοινού στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου και καινοτόμου τουριστικού προϊόντος για τη δυτική Κύπρο. Η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται υπό μελέτη ως ενιαία τουριστική ενότητα, με την ονομασία «The West Land of Cyprus».

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου και η πρώτη συνάντηση με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού, κατά την οποία παρουσιάστηκε το όραμα για τη δημιουργία ενός ψηφιακού τουριστικού οικοσυστήματος που θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών στην περιοχή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Δήμαρχοι Ακάμα και Πόλης, Μαρίνος Λάμπρου και Γιώτης Παπαχριστοφή και οι Πρόεδροι των Τουριστικών Επιτροπών των δύο δημοτικών αρχών, Ξένιος Ξενοφώντος και Χρύσανθος Παφίτης.

Κατά την συνάντηση, διευκρινίσθηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά στη δημιουργία μιας απλής ιστοσελίδας ή εφαρμογής προβολής, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα μπορεί να εξελίσσεται, να αξιοποιεί δεδομένα, να ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες και να προσφέρει έξυπνες, προσωποποιημένες εμπειρίες στους επισκέπτες.

Ο Υφυπουργός Καινοτομίας και Έρευνας εξέφρασε θετική ανταπόκριση στην πρωτοβουλία και δεσμεύτηκε να στηρίξει τεχνικά την προσπάθεια, μέσω παροχής εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου, ώστε το έργο να αναπτυχθεί με σωστή τεχνολογική αρχιτεκτονική και σύγχρονη καινοτόμο προσέγγιση.

Παράλληλα, το έργο θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με παρουσίαση και δράσεις που υλοποιούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, διασφαλίζοντας τη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με τη συνολική εθνική τουριστική στρατηγική.

Η πρωτοβουλία των Δήμων Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο μοντέλο έξυπνου τουρισμού, το οποίο θα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και επισκεπτών και θα μπορεί να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες εφαρμογές και σε άλλες περιοχές της Κύπρου.