Ένας 56χρονος οδηγούσε το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της Πάφου και των γύρω κοινοτήτων έχοντας στον οργανισμό του πενταπλάσια ποσότητα αλκοόλ από την ανώτατη επιτρεπόμενη από το νόμο. Ο ασυνείδητος οδηγός συνελήφθη από την Αστυνομία, μετά από καταγγελίες πολιτών για επικίνδυνη οδήγηση και πλέον οδηγείται στη δικαιοσύνη, με την υπόθεση του να ορίζεται για εκδίκαση στις 6 Απριλίου.

Η σύλληψη του έγινε κατορθωτή λίγο πριν τα μεσάνυχτα το βράδυ της Τετάρτης. Κάτοικοι της περιοχής Τάλας και Έμπας κατάγγειλαν στην Αστυνομία ότι ένας οδηγός οδηγούσε με τρόπο πολύ επικίνδυνο το όχημα του, για το οποίο δόθηκε περιγραφή. Μέλη της Τροχαίας εντόπισαν το όχημα να κινείται στη λεωφόρο Ελλάδος, στο κέντρο της Πάφου μια ώρα αργότερα και το ακινητοποίησαν.

​Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο 56χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση αλκοόλης με ένδειξη 107, αντί των 22mg που επιτρέπει ο νόμος ως ανώτατο όριο. Ο 56χρονος στη συνέχεια αρνήθηκε να δώσει δείγμα για τελική εξέταση και συνελήφθη.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και ο 56χρονος θα κλητευθεί στις 6 Απριλίου.