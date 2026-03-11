Με άμεση παρέμβαση του Δήμου Πάφου πραγματοποιήθηκε τις μέρες αυτές προσωρινή αποκατάσταση στο σημείο του παραλιακού πεζόδρομου όπου είχε παρουσιαστεί υποχώρηση του εδάφους, μπροστά από το ξενοδοχείο Almyra.

Όπως δήλωσε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, η παρέμβαση έγινε με στόχο την άμεση ασφάλεια των πεζών, την ομαλή χρήση του παραλιακού μετώπου και την προστασία της υποδομής μέχρι την οριστική λύση.

Ο Δήμος Πάφου δεν μένει στις προσωρινές λύσεις, τόνισε. Παράλληλα προχωρά στον σχεδιασμό ολοκληρωμένης και μόνιμης αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παράκτιας περιοχής και τα φαινόμενα διάβρωσης.

Η παρακολούθηση της κατάστασης θα είναι συνεχής και οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε ο παραλιακός πεζόδρομος να παραμείνει ασφαλής και λειτουργικός για κατοίκους και επισκέπτες, κατέληξε ο Άγγελος Ονησιφόρου, με τον Δήμο Πάφου να παρεμβαίνει πλέον όπου χρειάζεται άμεσα και υπεύθυνα.