Δύο πυρκαγιές που αποδίδονται σε ηλεκτρικά προβλήματα εκδηλώθηκαν χθες σε οικίες στην Παλώδια, στην επαρχία Λεμεσού, και στα Καμπιά, στην επαρχία Λευκωσίας, προκαλώντας ζημιές σε κεντρικούς μετρητές της ΑΗΚ, ηλεκτρικούς πίνακες και μετατροπείς φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 14:35 για πυρκαγιά σε κεντρικό μετρητή της ΑΗΚ και μετατροπέα φωτοβολταϊκών σε χώρο οικίας στην κοινότητα Παλώδιας. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη “Λοχία Βασίλη Κρόκου” με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:00. Από την πυρκαγιά, ο ηλεκτρικός πίνακας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στη δεύτερη περίπτωση, στις 15:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κεντρικό μετρητή της ΑΗΚ και μετατροπέα φωτοβολταϊκών σε εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα Καμπιών. Στο σημείο έσπευσε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:48. Από τη φωτιά και τη θερμότητα υπέστη ζημιές ο ηλεκτρικός πίνακας της ΑΗΚ, ενώ επηρεάστηκε και ο μετατροπέας φωτοβολταϊκών.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αιτία των πυρκαγιών αποδίδεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα.