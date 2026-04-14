Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας των μελών της, αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 μεταξύ των ωρών 10:00 και 12:00, θα διεξαχθεί άσκηση με θέμα «Πυρόσβεση και Διάσωση από πολυώροφο κτήριο» από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λάρνακας, στο κτήριο «Althea Residents», στην οδό Έγκωμης, στη Λάρνακα.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην εν λόγω περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρες και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.