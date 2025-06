Είκοσι ένας αθλητές, οι οποίοι επέστρεφαν από εθνική διοργάνωση στη Νιγηρία, έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο, ενημέρωσαν οι αρχές.

Το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε 35 επιβάτες, έχασε τον έλεγχο και έπεσε από γέφυρα, ενώ επέστρεφαν από το Εθνικό Αθλητικό Φεστιβάλ στην πολιτεία Όγκουν, στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής τροχαίας, το δυστύχημα, στο οποίο δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα, πιθανόν οφειλόταν «στην κούραση» του οδηγού ή στο ότι είχε αναπτύξει «υπερβολική ταχύτητα» κατά τη διάρκεια νυχτερινής διαδρομής.

A road accident in Kura Local Government Area, Kano, involving the Kano State sports delegation returning from the National Sports Festival in Ogun State, is feared to have resulted in multiple fatalities after their vehicle reportedly plunged off a bridge. pic.twitter.com/5b9b6eLgdf