Δύο φορτηγά και δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λευκωσία, σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου.

Ως αποτέλεσμα του τροχαίου, έκλεισαν οι δύο λωρίδες του δρόμου που οδηγούν από λεωφόρο Στροβόλου (κ.κ. Metro) προς τη λεωφόρο Τσερίου (κ.κ. Θεόκτιστο). Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 12:45μμ οι λωρίδες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, σκυβαλοφόρο συγκρούστηκε με φορτηγό και ακολούθησε η σύγκρουση με άλλα δύο πρωπορευόμενα αυτοκίνητα.

Ο οδηγός του σκυβαλοφόρου εγκλωβίστηκε στο όχημα του και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο αναμένεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο για εξετάσεις.