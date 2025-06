Ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου τη νύχτα του Σαββάτου στην περιοχή Landes της Γαλλίας, «κατά τη διάρκεια των εορτασμών» για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο δράστης δεν έχει ακόμα συλληφθεί.

«Ένας 17χρονος πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αποτέλεσμα των τραυμάτων του στο νοσοκομείο Dax. Συνέβη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της PSG», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Την ίδια ώρα στο Παρίσι, κοπέλα με σκούτερ χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά της.

Στη Γκρενόμπλ, «τρία με τέσσερα» άτομα – «ο αριθμός αυτός μένει να εξακριβωθεί», σύμφωνα με τον εισαγγελέα – από την ίδια οικογένεια τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη.

«Ένα όχημα έχασε τον έλεγχο», ανέφερε η νομαρχία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός παραδόθηκε στην αστυνομία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση. Ο οδηγός βγήκε αρνητικός σε ναρκωτικά και αλκοόλ.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 500 συλλήψεις – 559 εκ των οποίων οι 491 στο Παρίσι – με αποτέλεσμα 320 άτομα να τεθούν υπό αστυνομική κράτηση, 254 εκ των οποίων στην πρωτεύουσα.

🚨 PARIS BURNS — AND MACRON’S GLOBALIST EXPERIMENT IS TO BLAME 🚨



🔴 Footage shows widespread fires, riots, and destruction tearing through the streets of Paris.

🔴 Reports indicate illegal migrants at the heart of the violence — again.



🔥 THIS ISN’T A PROTEST — THIS IS A… pic.twitter.com/duccifOTYA