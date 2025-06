«Απαράδεκτη» και «εξαιρετικά επικίνδυνη, παράνομη και εγκληματική ενέργεια», χαρακτήρισε την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας του την Κυριακή 22 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να είναι ανήσυχα λόγω της σοβαρής παραβίασης του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ Ιράν

«Οι ΗΠΑ, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διέπραξαν σοβαρή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και της NPT [σ.σ. Συμφωνία περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων) επιτιθέμενες στις ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Τα γεγονότα, σήμερα το πρωί, είναι εξοργιστικά και θα έχουν αιώνιες συνέπειες. Κάθε μέλος του ΟΗΕ πρέπει να θορυβηθεί για αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη, παράνομη και εγκληματική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις διατάξεις του που επιτρέπουν μια νόμιμη απάντηση σε περίπτωση αυτοάμυνας, το Ιράν επιφυλάσσεται όλων των επιλογών για την υπεράσπιση της κυριαρχίας, των συμφερόντων και του λαού του».

