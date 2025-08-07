Η χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων 80 ετών στη νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζει να μαίνεται εκτός ελέγχου, έχοντας ήδη προκαλέσει τον θάνατο μιας 65χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ατόμων.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, έχει καταστρέψει περισσότερα από 160.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής γης — έκταση μεγαλύτερη από εκείνη της πρωτεύουσας Παρισιού — και είναι πλέον ορατή ακόμη και από το διάστημα.

Λόγω της έντασης και της δυσκολίας κατάσβεσης, η γαλλική κυβέρνηση κάλεσε τον στρατό να συνδράμει στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Οι τοπικές Αρχές συνεχίζουν τις εκκενώσεις οικισμών, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις από άλλες περιοχές έχουν μεταβεί στην πληγείσα ζώνη.

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Ορατή από το διάστημα η πυρκαγιά στην περιοχή Όντ κοντά στα Πυρηναία

H εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Météo France, ανέβασε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ δορυφορικές εικόνες από τη νότια Γαλλία, όπου είναι ορατοί από το διάστημα οι καπνοί από την πυρκαγιά στην περιοχή Όντ κοντά στα Πυρηναία.

Depuis mardi, l'Aude est touchée par un très violent incendie, dont le panache de fumée est visible depuis l'espace. ⬇️



🟠 Ces 2 prochains jours, le danger de feu reste élevé sur plusieurs départements du sud de la France, selon la Météo des forêts : https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/NdhO9H2XVX August 6, 2025

Το ινστιτούτο μετεωρολογικής πρόγνωσης επισημαίνει επίσης ότι «ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός σε πολλά διαμερίσματα στη νότια Γαλλία, σύμφωνα με το Météo des forêts».

Μπαϊρού: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού επισκεπτόμενος την πληγείσα περιοχή εξέφρασε τη λύπη του για μια «καταστροφή άνευ προηγουμένου».

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη έκταση που κάηκε σε μία μόνο πυρκαγιά από το 1949, πρόσθεσε. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και με την ξηρασία», είπε ο Μπαϊρού.

2.100 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Πάνω από 2.100 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκρατήσουν την πύρινη λαίλαπα με τη βοήθεια κάπου 90 πυροσβεστικών αεροπλάνων και 40 ελικοπτέρων, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η νομαρχία Όντ.

Αρκετές δεκάδες στρατιώτες και τρία στρατιωτικά ελικόπτερα ρίχνονται σήμερα στη μάχη με την πυρκαγιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο χωριό Ριμπότ, μια αγροτική, δασώδη περιοχή με αμπελώνες και οινοποιεία.

Αντίξοες καιρικές συνθήκες

Ο Μιχαέλ Σαμπότ, αναπληρωτής διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Οντ, δήλωσε αργά την Τετάρτη στο γαλλικό δίκτυο BFM-TV ότι οι φλόγες «σίγουρα» δεν θα τεθούν υπό έλεγχο την Πέμπτη.

Αυτό οφείλεται στις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες», είπε, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι άνω των 40 χιλιομέτρων την ώρα (25 μίλια την ώρα) που προβλέπονται για σήμερα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ξηρασία της βλάστησης.

Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε χθες, Τετάρτη, και έστρεψε και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται γύρω στα 15 χωριά τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη στήριξή της στη δοκιμαζόμενη από τις πυρκαγιές Γαλλία.

Europe stands with France as the worst wildfires in its recent history rage in Aude.



My thoughts are with the brave firefighters as they battle the blaze.



We are ready to mobilise rescEU resources to support efforts to bring the fires under control. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 6, 2025

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Γαλλίας καθώς οι χειρότερες πυρκαγιές στην πρόσφατη ιστορία της μαίνονται στην Οντ. Οι σκέψεις μου είναι με τους γενναίους πυροσβέστες καθώς μάχονται με τις φλόγες. Είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε τους πόρους του rescEU για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών».

Ένα άτομο νεκρό, ένα αγνοούμενο και 13 τραυματίες

Ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του από την πυρκαγιά, άλλα δεκατρία τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά. Μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο αγνοείται.

Οι Αρχές εκκένωσαν αρκετά κάμπινγκ και τουλάχιστον ένα χωριό στην περιοχή αυτή της Γαλλίας, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών. Ο δήμαρχος του χωριού Ζονκιέρ, Ζακ Πιρό, είπε ότι όλοι οι κάτοικοι εκκενώθηκαν για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

«Είναι μια σκηνή που σε γεμίζει με θλίψει και απόγνωση», δήλωσε στο BFM TV. «Θυμίζει σεληνιακό τοπίο. Όλα έχουν καεί. Πάνω από τα τρία τέταρτα του χωριού έγιναν στάχτη. Είναι μια κόλαση».

«Άφησα τα πάντα πίσω μου», είπε ο Νταβίντ Σερντάν, που εγκατέλειψε άρον άρον το σπίτι του στο χωριό Σεν Λοράν ντε λα Καμπρίς, όπου βρήκε φρικτό θάνατο η 65χρονη. «Αλλά αν το καλοσκεφτώ, είμαι ζωντανός, μόνον υλικές ζημιές έπαθα», πρόσθεσε ο ηλικίας 51ετών Σερντάν, που ζούσε κοντά στο θύμα.

Πάνω από 12 δρόμοι έχουν κλείσει στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς, αλλά παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Α9, που συνδέει τη νότια Γαλλία με την Ισπανία.

