Τραγική εικόνα εγκατάλειψης ζώων αποκαλύφθηκε στην επαρχία Μπαδαχόθ της Ισπανίας, όπου η αστυνομία εντόπισε 32 νεκρούς σκύλους σε αγρόκτημα που είχε παραμείνει χωρίς φροντίδα από τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα ζώα είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό. Κάποια ήταν αλυσοδεμένα, άλλα κλεισμένα σε κλουβιά και μερικά ελεύθερα να περιφέρονται, χωρίς δυνατότητα επιβίωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σκύλοι φέρεται να προσπάθησαν να τραφούν από τα πτώματα άλλων για να επιβιώσουν.

Η φρικτή ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για εγκατάλειψη και κακοποίηση, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν κουφάρια σε προχωρημένη σήψη, διασκορπισμένα στον χώρο. Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία δείχνουν σκελετωμένα σώματα ζώων, προκαλώντας αποτροπιασμό.

🚨 La @guardiacivil halla 32 perros muertos por inanición en una finca de #Badajoz.



➡️ Los animales fallecieron a consecuencia de la desnutrición y la absoluta falta de salubridad e higiene.



🔗 https://t.co/G532gTOGcZ pic.twitter.com/9NIBhanUTe — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 8, 2025

Η Πολιτική Προστασία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος, με την κατηγορία της εγκατάλειψης που οδήγησε στον θάνατο των σκύλων.

Η Ισπανία έχει υιοθετήσει από το 2023 νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων, με αυστηρότερες ποινές για περιπτώσεις κακοποίησης και εγκατάλειψης.

