Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο συμφωνία για τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων, σε τελετή που φιλοξενήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία προβλέπει την οριστική παύση των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση ταξιδιωτικών, εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Θα ανοίξουν βασικές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία και την αμερικανική επιρροή στον Νότιο Καύκασο.

President Donald J. Trump, Azerbaijani President Ilham Aliyev, and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan sign peace and economic agreements at the White House pic.twitter.com/yUvKZf0g0r August 8, 2025

«Περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ιστορική». Ο Αλίγιεφ ανέφερε ότι η ημέρα σηματοδοτεί την εγκαθίδρυση ειρήνης στον Καύκασο, ενώ ο Πασινιάν την περιέγραψε ως «σημαντικό ορόσημο» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την κατασκευή διαδρόμου μήκους 43 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν μέσω της Αρμενίας, ο οποίος θα ονομαστεί «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία». Ο διάδρομος θα ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με τον αυτόνομο θύλακα Ναχιτσεβάν, ξεπερνώντας ένα χρόνιο σημείο τριβής που είχε οδηγήσει σε αδιέξοδα προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

Οι δύο ηγέτες επαίνεσαν τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου. «Ο Πρόεδρος Τραμπ, σε έξι μήνες, έκανε ένα θαύμα», δήλωσε ο Αλίγιεφ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή διμερών συμφωνιών με τις δύο χώρες για την ενίσχυση του εμπορίου ενέργειας και τεχνολογίας.

