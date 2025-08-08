Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον «ιστορική σύνοδος ειρήνης» με τη συμμετοχή του ιδίου, του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, με στόχο την υπογραφή συμφωνίας που θα τερματίσει δεκαετίες συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ΤΡΑΜΠ», αναφερόμενος στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο και με κεφαλαία γράμματα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η τελετή θα περιλαμβάνει χωριστές συναντήσεις του ίδιου με τους δύο ηγέτες, υπογραφή διμερών συμφωνιών ΗΠΑ – Αζερμπαϊτζάν και ΗΠΑ – Αρμενίας, και στη συνέχεια την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας στις 16:15 τοπική ώρα (23:15 ώρα Κύπρου).

Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει δικαίωμα των ΗΠΑ να διαμορφώσουν διάδρομο 43 χιλιομέτρων στο αρμενικό έδαφος, ο οποίος θα ονομαστεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP). Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις πληροφορίες αυτές.

Η κυβέρνηση της Αρμενίας επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν θα συναντηθεί με τον Τραμπ για την «ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης» και ότι η τριμερής σύνοδος θα στοχεύσει στην «ειρήνη, την ολοκλήρωση και την οικονομική συνεργασία στην περιοχή».

