Τουλάχιστον 18 άμαχοι εκτελέστηκαν από παραστρατιωτικούς στη Βόρεια Κορντοφάν, στο δυτικό Σουδάν, όπου ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται για τρίτο χρόνο, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Emergency Lawyers.

Η περιοχή, επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και του τακτικού στρατού, παραμένει αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, με τις επικοινωνίες ουσιαστικά ανύπαρκτες. Η επίθεση σημειώθηκε σε δύο χωριά νότια της Ουμ Κουραϊντίμ, όπου σκοτώθηκαν 18 πολίτες και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην πόλη Ελ Ομπάιντ, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες ιατρικές υποδομές επί τόπου.

Η Ελ Ομπάιντ, σε στρατηγική τοποθεσία που συνδέει το Χαρτούμ με το Νταρφούρ, βρισκόταν υπό πολιορκία για σχεδόν δύο χρόνια πριν ανακαταληφθεί από τον στρατό τον Φεβρουάριο. Μετά την απώλεια του Χαρτούμ τον Μάρτιο, οι παραστρατιωτικοί αναδιπλώθηκαν στο δυτικό Σουδάν, επιδιώκοντας τον πλήρη έλεγχο του Νταρφούρ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ήδη κατέχουν.

Η ΜΚΟ κατήγγειλε επίσης λεηλασίες και απαγωγές νεαρών, ενώ διεθνείς οργανισμοί καταλογίζουν και στις δύο πλευρές στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων, αδιάκριτους βομβαρδισμούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και παρεμπόδιση ή λεηλασία ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ΔΤΥ κατηγορούνται επιπλέον για συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας, πλιάτσικο και εθνοκάθαρση.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ ως η χειρότερη τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, έχει προκαλέσει δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και εκτόπισε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους. Παράλληλα, το Σουδάν αντιμετωπίζει κατάρρευση του συστήματος υγείας και επιδημία χολέρας, με σχεδόν 100.000 κρούσματα να έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

protothema.gr