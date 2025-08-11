Τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε αεροπορική επιδρομή του Ισραηλινού Στρατού στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του δικτύου, οι οποίοι διέμεναν σε σκηνή στο σημείο.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα, τα θύματα περιλαμβάνουν τους δημοσιογράφους Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και τους εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.
Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαίωσε την επιδρομή, αναφέροντας ότι στόχος ήταν ο Αλ Σαρίφ, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη που δρα υπό το πρόσχημα του δημοσιογράφου». Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι ο Σαρίφ υπήρξε επικεφαλής πυρήνα της Χαμάς, με σχέδια για εκτόξευση ρουκετών εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών, και ότι έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα τον Οκτώβριο «επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά» τη στρατιωτική του σχέση με την οργάνωση.
Λίγο πριν σκοτωθεί, ο Σαρίφ είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από ισραηλινές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, γράφοντας στο X: «Αδιάκοποι βομβαρδισμοί… Για δύο ώρες, η ισραηλινή επιθετικότητα στην πόλη της Γάζας έχει ενταθεί».
Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα για δεσμούς με τη Χαμάς από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πρόκειται για απόπειρα απαξίωσης του έργου τους στην κάλυψη των ισραηλινών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον Τύπο έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη των βομβαρδισμών, μεταξύ αυτών και μέλη του Al Jazeera καθώς και συγγενείς τους.