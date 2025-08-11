Τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε αεροπορική επιδρομή του Ισραηλινού Στρατού στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του δικτύου, οι οποίοι διέμεναν σε σκηνή στο σημείο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα, τα θύματα περιλαμβάνουν τους δημοσιογράφους Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και τους εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.

Breaking | The Palestinian journalists Anas Al Sharif and Mohammed Quraiqa were killed by an Israeli air strike that targeted the tent of the correspondents of the Al Jazeera channel at Al Shifa hospital in Gaza city.



عاجل || استـ…شهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع بعد قصف… pic.twitter.com/RIjOuvI7ze August 10, 2025

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαίωσε την επιδρομή, αναφέροντας ότι στόχος ήταν ο Αλ Σαρίφ, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη που δρα υπό το πρόσχημα του δημοσιογράφου». Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι ο Σαρίφ υπήρξε επικεφαλής πυρήνα της Χαμάς, με σχέδια για εκτόξευση ρουκετών εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών, και ότι έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα τον Οκτώβριο «επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά» τη στρατιωτική του σχέση με την οργάνωση.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT August 10, 2025

Λίγο πριν σκοτωθεί, ο Σαρίφ είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από ισραηλινές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, γράφοντας στο X: «Αδιάκοποι βομβαρδισμοί… Για δύο ώρες, η ισραηλινή επιθετικότητα στην πόλη της Γάζας έχει ενταθεί».

🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist



Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.

Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse August 10, 2025

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα για δεσμούς με τη Χαμάς από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πρόκειται για απόπειρα απαξίωσης του έργου τους στην κάλυψη των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Four Al Jazeera staff, including reporter Anas Al Sharif, were killed in an Israeli attack on a tent for journalists outside the main gate of Gaza's al-Shifa hospital https://t.co/MMKatjgeAa pic.twitter.com/OBgVFrn0ax August 10, 2025

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον Τύπο έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη των βομβαρδισμών, μεταξύ αυτών και μέλη του Al Jazeera καθώς και συγγενείς τους.

