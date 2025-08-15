Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη σε χωριό των Ιμαλαΐων, στην περιοχή του ινδικού Κασμίρ. Ο νεότερος απολογισμός προέρχεται από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το οποίο επικαλείται τοπικό αξιωματούχο.

Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία που προκαλείται αυτόν τον μήνα στην Ινδία εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

Today, massive flooding in Kheora, Rajouri, Jammu and Kashmir, India. August 14, 2025. pic.twitter.com/8dnQQD3l1a August 14, 2025

«Τα νέα είναι τραγικά», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Ομάρ Αμπντουλάχ, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή Κίστβαρ.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο κατακλύστηκε από τραυματίες που μεταφέρονταν με φορεία.

«Πενήντα έξι πτώματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε στο AFP ο Μοχάμεντ Ιρσάντ, ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Η τύχη περίπου 80 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ σχεδόν 300 κάτοικοι έχουν διασωθεί, συμπεριλαμβανομένων «50 σοβαρά τραυματισμένων» οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

At least 32 people have died and over 50 missing after flash floods, triggered by a cloudburst, hit a remote village in Indian-administered Kashmir. The disaster struck along a popular Hindu pilgrimage route in Kishtwar district, forcing a suspension of the trek. pic.twitter.com/EUz2v2BLyY — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 14, 2025

Βίντεο που δημοσιοποίησε αξιωματούχος σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να συγκεντρώνουν τους νεκρούς που ανέσυραν νωρίτερα και να τους καλύπτουν με σεντόνια κοντά στο σημείο της καταστροφής.

Οι αρχές ανέφεραν πως δεκάδες προσκυνητές παρασύρθηκαν από ορμητικό χείμαρρο λάσπης που σάρωσε το χωριό Τσάσοτι, πάνω από 200 χιλιόμετρα μακριά από την μεγαλούπολη Σριναγκάρ.

Horrifying video of the moment cloudburst led to flash floods in Kishtwar of Jammu and Kashmir earlier today. 60+ killed, over 100+ missing. Rescue Ops underway. Prayers for those trapped.#kishtwarcloudburst #Kishtwar#JammuAndKashmir #Cloudburst#FlashFlood pic.twitter.com/1Bb52a8J4o — TIger NS (@TIgerNS3) August 14, 2025

«Θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες», διαβεβαίωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Στις 5 Αυγούστου, πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν την κοινότητα Νταράλι στο κρατίδιο Ουταραχάντ της βόρειας Ινδίας, όπου εκτιμάται πως περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ο αριθμός αυτός δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί επισήμως.

A sudden cloudburst in Indian Kashmir killed dozens and left scores missing, as torrential rains swept through a popular pilgrimage route https://t.co/SM3UVIn9qp pic.twitter.com/PK9vlwETE9 — Reuters (@Reuters) August 14, 2025

Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις είναι συχνές κατά την περίοδο των μουσώνων στην Ινδία, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά, έντονα και απρόβλεπτα.

protothema.gr