Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές επιτέθηκαν την Πέμπτη σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) στην πόλη Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία. Παράλληλα, στο Βελιγράδι σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και υποστηρικτές του SNS, μία ημέρα μετά τα σφοδρά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς.

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Σερβίας, διαδηλωτές έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του κυβερνώντος κόμματος, πέταξαν έξω έπιπλα και άλλα αντικείμενα, ενώ έριξαν αυγά και μπογιές στην είσοδο. «Έχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Βούτσιτς.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

Επεισοδιακές διαδηλώσεις σημειώθηκαν χθες Πέμπτη σε αρκετές πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βελιγραδίου όπου διαδηλωτές και υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη.

Νωρίτερα, ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς ενημέρωσε πως 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες είχαν τραυματιστεί στα επεισόδια της Τετάρτης, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περισσότερες από 40 προσαγωγές.

