Η αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ξεκινήσει και ήδη νέα δεδομένα διαμορφώνουν το έδαφος της συνάντησης.

Η σημερινή μέρα συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του κόσμου στην Αλάσκα και συγκεκριμένα στο Άνκορατζ, όπου οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

LIVE όλες οι εξελίξεις

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αναμένεται να είναι σύντομη, καθώς το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι έως επτά ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA αναφέρει ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και βοηθοί και ότι η Μόσχα αναμένει να αποφέρει αποτελέσματα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Κρεμλίνο οι δύο ηγέτες θα έχουν μία τετ α τετ συνάντηση παρουσία διερμηνέων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών και αργότερα θα παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου.

20.01: «Θέλω κατάπαυση του πυρός σήμερα» λέει ο Τραμπ – Απειλεί να φύγει από την Αλάσκα αν δεν «πάει καλά η συνάντηση με Πούτιν»

Ένα νέο βίντεο από την συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο θέτει τον πήχη της συνάντησης με τον Πούτιν λέγοντας πως θέλει να δει σήμερα μία κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία.

"I think it’s going to work out very well and if it doesn’t, I’m going to head back home real fast."



EXCLUSIVE: President Trump sits down with Bret Baier as he travels to Alaska for a high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin. Catch more of the interview tonight… pic.twitter.com/ES0oSkFb9V — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

19.54: CNN: Θα αφήσει ο Πούτιν τον Τραμπ να περιμένει; – Είχε «στήσει» την Μέρκελ επί τέσσερις ώρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα καταλάβει «στα πρώτα δύο λεπτά» της σημερινής συνάντησης το πόσο σοβαρά είναι διατεθειμένος ο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το πιο αποκαλυπτικό σημάδι ίσως φανεί ακόμη νωρίτερα — τη στιγμή που το αεροσκάφος του Ρώσου προέδρου θα προσγειωθεί στο Άνκορατζ.

Η μνήμη από τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι πριν από επτά χρόνια είναι ακόμη νωπή: τότε, ο Πούτιν άφησε τον Τραμπ να περιμένει σε ξενώνα για περισσότερο από μία ώρα πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Το ρωσικό αεροπλάνο είχε προσγειωθεί μόλις δέκα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως κλασική επίδειξη ισχύος.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ρώσος ηγέτης χρησιμοποιούσε το ρολόι ως εργαλείο πολιτικής πίεσης: στο παρελθόν είχε αφήσει την τότε καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, να περιμένει τέσσερις ολόκληρες ώρες.

Σήμερα, όμως, οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά. Ο Πούτιν επιδιώκει να αποκαταστήσει την εικόνα και την επιρροή του στη διεθνή σκηνή μέσα από τη δια ζώσης συνάντησή του με τον Τραμπ.

Το αν θα επιλέξει να είναι στην ώρα του ή αν θα καταφύγει σε μία ακόμη καθυστέρηση με συμβολικό χαρακτήρα, μπορεί να δώσει από μόνο του πολύτιμες ενδείξεις για τις πραγματικές του προθέσεις.

19.45: Ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες

Ανακοινώθηκαν οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και ΗΠΑ που θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι 16 αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, του Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, της Γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν είναι σαφές ποιοι από αυτούς τους αξιωματούχους θα βρίσκονται στην αίθουσα με τους εκπροσώπους της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν για συνομιλίες στο Κρεμλίνο, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

﻿Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας θα αποτελούνται από: τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον Υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον Υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ και τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, ανώτερο οικονομικό διαπραγματευτή και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας.

Το γεγονός ότι περιλαμβάνονται αξιωματούχοι που ασχολούνται με οικονομικά ζητήματα υποδηλώνει ότι στην ατζέντα της συζήτησης δεν θα είναι μόνο η Ουκρανία ή μόνο η Ουκρανία ξεκομμένη από την πιθανότητα αναβίωσης οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

19:10: Ζελένσκι: Την ημέρα των διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει»

Την ημέρα των διαπραγματεύσεων, η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία απαρίθμησε τις επιθέσεις στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χερσόν και Ντόνετσκ της χώρας του.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όχι μόνο τάξη, αλλά και κανένα σημάδι ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ελπίζουμε σε μια ισχυρή αμερικανική θέση», πρόσθεσε. «Όλα θα εξαρτηθούν από αυτό».

18:03: Απογειώθηκε το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Πούτιν στην Αλάσκα

❗️Putin has already departed from Magadan



In about four hours, his plane will land in Anchorage, where he will hold talks with Trump. pic.twitter.com/DDDGmkoxGq — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

17:59: Γιατί δεν θα συλληφθεί ο Πούτιν όταν προσγειωθεί στην Αλάσκα

Απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν θα συλληφθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν προσγειωθεί στην Αλάσκα ενώ σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δίνει το BBC.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο σε σχέση με φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Αν και ο Τζο Μπάιντεν είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και είχε δηλώσει ότι το ένταλμα είναι δικαιολογημένο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο, το 2000, αλλά η Γερουσία των ΗΠΑ δεν έλαβε ποτέ τα απαραίτητα μέτρα για την κύρωση της συνθήκης, η οποία θα την καθιστούσε νομικά δεσμευτική.

Δύο χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους έθεσε επίσημα τέλος σε κάθε συμμετοχή των ΗΠΑ στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι ο θεσμός παραβίαζε την κυριαρχία των ΗΠΑ. Επομένως, τα εντάλματα του δικαστηρίου δεν έχουν ισχύ στο αμερικανικό έδαφος.

«Η έλλειψη δικαιοδοσίας του ΔΠΔ μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί επέλεξαν την Αλάσκα ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης» σημειώνει το BBC.

17.26: Ο Τραμπ χαρακτήρισε «αξιοσέβαστο ηγέτη» τον Λουκασένκο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος λόγο για μια «υπέροχη συνομιλία» με τον «ιδιαίτερα σεβαστό» πρόεδρο της Λευκορωσίας

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε, ο κύριος σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να τον ευχαριστήσει για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή απελευθέρωση ακόμη 1.300 κρατουμένων, κάτι που, όπως σημείωσε, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ καλή» και επεσήμανε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά θεμάτων. Μεταξύ αυτών, όπως είπε, συζήτησαν και την επικείμενη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, γεγονός που δίνει μια διεθνή διάσταση στην επικοινωνία τους.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Λουκασένκο στο μέλλον, τονίζοντας ότι αναμένει με ενδιαφέρον την επόμενη συνάντησή τους.

17:25: Κρεμλίνο: Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.

16:53: Σεργκέι Λαβρόφ: Γιατί φόρεσε φούτερ «ΕΣΣΔ»

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η στιλιστική επιλογή του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ φόρεσε ένα φούτερ στο οποίο αναγραφόταν «ΕΣΣΔ», ο «προκάτοχος» της Ρωσίας.

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj — ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN, o επικεφαλής της Ρωσικής διπλωματίας ήταν ντυμένος με ένα ασυνήθιστα casual ντύσιμο για έναν ανώτερο διπλωμάτη: ανοιχτό μπλε τζιν, μαύρο σακάκι και λευκό φούτερ με το έντονο σύμβολο «CCCP» — τα κυριλλικά γράμματα για τη Σοβιετική Ένωση, της οποίας η Ουκρανία ήταν κάποτε μέρος.

«Το μήνυμα παραπέμπει στην υποτιθέμενη “χρυσή εποχή” της Ρωσίας ως μεγάλη δύναμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, κάτι σαν την εκδοχή του Κρεμλίνου για το “Make Russia Great Again”» αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

16:44: Χίλαρι Κλίντον: Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης αν πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία

Η Χίλαρι Κλίντον, δήλωσε ότι το κλειδί στη σημερινή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο στο Άνκορατζ της Αλάσκας πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Μιλώντας στο podcast Raging Moderates, η Κλίντον τόνισε ότι γνωρίζει πως ο Τραμπ «θα ήθελε πολύ να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης». Ωστόσο, όπως επισήμανε, μια τέτοια διάκριση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εάν επιτύχει να βάλει τέλος στον πόλεμο, με τρόπο που δεν θα αναγκάζει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη.

«Αν μπορούσε να το πετύχει χωρίς να θέσει την Ουκρανία σε θέση υποχώρησης, χωρίς να της επιβάλει την απώλεια εδαφών και χωρίς να νομιμοποιήσει τις βλέψεις του Πούτιν, αλλά αντιθέτως να σταθεί απέναντί του, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει, τότε ίσως είναι η ευκαιρία», υπογράμμισε η Κλίντον.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι μια ουσιαστική συμφωνία θα έπρεπε να προβλέπει άμεση εκεχειρία, καμία ανταλλαγή εδαφών και σταδιακή αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τις περιοχές που έχουν καταληφθεί. «Μόνο έτσι θα μπορούσε να αποδειχθεί η καλή πίστη της Μόσχας να μην απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Κλίντον κατέληξε λέγοντας: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να φέρει εις πέρας μια τέτοια εξέλιξη, θα τον πρότεινα για το Νόμπελ Ειρήνης».

16:34: Βίντεο από τη στιγμή που ο Τραμπ μπαίνει στο Air Force One με προορισμό την Αλάσκα

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

15:42: Γιατί στην Αλάσκα;

Σε μια ειρωνική τροπή, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, η οποία ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση της Σοβιετικής Ένωσης κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί να παίζει ρόλο σήμερα.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Al Jazeera.

Οι βάσεις, η αεροπορική βάση Elmendorf και το στρατιωτικό οχυρό Richardson, συγχωνεύθηκαν το 2010. Έπαιξαν βασικό στρατηγικό ρόλο στην παρακολούθηση και την αποτροπή της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του Ψυχρού Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του Elmendorf, η βάση φιλοξένησε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών και επέβλεπε τις επιχειρήσεις έγκαιρης προειδοποίησης που στόχευαν μέσω ραντάρ στην ανίχνευση σοβιετικής στρατιωτικής δραστηριότητας και τυχόν πιθανών πυρηνικών εκτοξεύσεων. Κέρδισε το σύνθημα «Κορυφαία Κάλυψη για τη Βόρεια Αμερική» εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βάσης.

Ενώ μεγάλο μέρος του στρατιωτικού υλικού έχει έκτοτε απενεργοποιηθεί, η βάση εξακολουθεί να φιλοξενεί βασικές μοίρες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του stealth μαχητικού αεροσκάφους F-22 Raptor. Αεροπλάνα από τη βάση εξακολουθούν επίσης να αναχαιτίζουν ρωσικά αεροσκάφη που πετούν τακτικά στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η συνάντηση των ηγετών σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση τους επιτρέπει να αποφεύγουν τυχόν διαμαρτυρίες και παρέχει ένα σημαντικό επίπεδο ασφάλειας, δήλωσε ο Benjamin Jensen, ανώτερος συνεργάτης για την άμυνα και την ασφάλεια στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Για τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείξει την αμερικανική στρατιωτική ισχύ, ενώ παράλληλα απομονώνει την ικανότητα του κοινού ή άλλων να παρέμβουν με αυτό που πιθανώς ελπίζει ότι είναι ένας παραγωγικός διάλογος», δήλωσε ο Jensen.

Η Αλάσκα έχει επίσης ιστορική σημασία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες την αγόρασαν από την τσαρική Ρωσία το 1867.