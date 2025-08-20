Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο αναπτύσσεται τις τελευταίες ώρες σε ΗΠΑ και στην Ευρώπη για μία ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, που συμφωνήθηκε σε πρώτο στάδιο στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι έχει την καταφατική απάντηση του ρώσου ομολόγου του, κάτι που επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με τους ευρωπαίους, φαίνεται να βιάζεται να κλείσει το ραντεβού μεταξύ των εμπολέμων και ένας από τους λόγους που ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είναι ότι «θέλει να πάει στον παράδεισο».

Όχι Ζελένσκι στην πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόταση που όμως δεν έγινε δεκτή από τον Ουκρανία.

Παράλληλα, όπως είχε προαναγγελθεί οι ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μπήκαν η κατάπαυση πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας.

Κόστα: Χρειάζονται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει:

«Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Λευκός Οίκος: Αποκλείστηκε οριστικά η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει υποσχεθεί να συνομιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο δεν διευκρίνησε εάν αυτό γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία για να υλοποιηθεί αυτή η διμερής συμφωνία», είπε.

Η ίδια αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν την συνάντηση.

«Και οι δύο ηγέτες έχουν εκφράσει την προθυμία τους να καθίσουν μαζί, και έτσι η ομάδα εθνικής ασφάλειας θα βοηθήσει και τις δύο χώρες να το κάνουν», δήλωσε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείσα από το CNNi σχετικά με το πώς άλλαξαν τα σχέδια — από μια πιθανή τριμερή σε μια διμερή συνάντηση η Λέβιτ δήλωσε ότι «ήταν μια ιδέα που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του προέδρου τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν, όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες», οι οποίοι, όπως είπε, «συμφωνούν όλοι ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα».

Ο Τραμπ, πρόσθεσε, έχει συμφωνήσει με την ιδέα μιας διμερούς συνάντησης χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ.

Παράλληλα επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει «αποκλείσει οριστικά» την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιωνδήποτε εγγυήσεων ασφαλείας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά δεν απέκλεισε άλλες στρατιωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των εναέριων αποστολών.

CNN.gr