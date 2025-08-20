Σε μια νέα προσπάθεια αναβάθμισης του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας και της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης της με την Ευρώπη, προωθείται η εμπλοκή της στις διαδικασίες τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέσω ανάληψης ρόλου στη διαδικασία παροχής εγγυήσεων ασφάλειας.

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων και διαβουλεύσεων που είναι σε εξέλιξη, καθώς προς το παρόν φαίνεται να έχει αποκλειστεί, και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η οποία αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Ο ίδιος ο Ν. Τραμπ, στις δηλώσεις του μετά την Αλάσκα αλλά και τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Ωστόσο, έδειξε να απορρίπτει την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων ως ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή, που θα εγγυώνται την ασφάλεια της Ουκρανίας και θα εποπτεύουν την εφαρμογή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι το μεγάλο βάρος των εγγυήσεων ασφάλειας θα πέσει στις δικές τους πλάτες και αυτό αποτελεί μια σοβαρή ευθύνη, για την ανάληψη της οποίας αναζητούν «εταίρους».

Τον ρόλο αυτό φαίνεται να θέλουν να αναθέσουν στην Τουρκία, η οποία στο παρελθόν είχε δηλώσει έτοιμη και πρόθυμη να διαθέσει δυνάμεις που θα εγκατασταθούν στην Ουκρανία, προβάλλοντας το πλεονέκτημα των καλών σχέσεων της Άγκυρας τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο.

Τη συζήτηση μάλιστα φάνηκε να ανοίγει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σε δηλώσεις του στην Ουάσιγκτον τόνισε ότι μετά από μια τριμερή συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι θα πρέπει να συγκληθεί μια διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων και της Τουρκίας.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας είναι αποκαλυπτική για το περιεχόμενο των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι ο Τ. Ερντογάν και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ «αναφέρθηκαν στον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία και στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας και συμφώνησαν για τη συμβολή της Τουρκίας, μιας από τις σημαντικότερες χώρες του ΝΑΤΟ, στην ειρηνευτική διαδικασία και για τον στενό συντονισμό. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με εφικτές και βιώσιμες εγγυήσεις ασφάλειας».

Στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Πρόθυμων» που έγινε την Τρίτη συμμετείχε, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Ερντογάν, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Σεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να συμβάλει με τις δυνάμεις της στην ειρήνευση στην Ουκρανία.

ΚλείσιμοΑμέσως μετά τις συναντήσεις σε Αλάσκα και Λευκό Οίκο υπήρξε ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών με την Τουρκία, που ενέτεινε τα σενάρια αυτά. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο. Ο Χ. Φιντάν είχε επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Βρετανίας, Τζ. Βάντερφουλ και Ν. Λάμμι, για την αξιολόγηση της κατάστασης στην Ουκρανία μετά τις τελευταίες συναντήσεις κορυφής.

Η Τουρκία είναι προφανές ότι επενδύει στον ρόλο τον οποίο είναι διατεθειμένη να αναλάβει στις εγγυήσεις ασφάλειας σε μια ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, με την αποστολή και δυνάμεων στο έδαφός της, ώστε να αποκαταστήσει μια ισχυρή λειτουργική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και συγχρόνως να ενισχύσει τη σχέση της με την Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που βρίσκονται παράλληλα σε εξέλιξη και διεργασίες για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας, στην οποία η Άγκυρα θέλει να έχει άμεση εμπλοκή, και μέσω της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Κυρίως, όμως, επιδιώκει να αναδείξει αυτό που συχνά υποστηρίζουν ο Τ. Ερντογάν και η τουρκική διπλωματία: ότι η Τουρκία είναι πολύτιμος και αναντικατάστατος εταίρος για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης.

protothema.gr